Exkluzív válaszok érkeztek a Brit Hadügyminisztériumból a magyarországi tervekről

Boris Johnson brit kormányfő kedden szólalt fel Ukrajna ügyében a House of Commonsban, és állásfoglalásában kegyetlen üzenetet küldött Oroszország vezetőjének, Vlagyimir Putyinnak:

Ha Oroszország ezen az úton halad, sok orosz anya fia nem fog hazatérni

– figyelmeztetett Ukrajna megszállásával kapcsolatban Johnson, továbbá képviselőtársai kérdéseire is válaszolt.

Plymouth, Sutton és Devonport parlamenti képviselője, a munkáspárti Luke Pollard arról érdeklődött a brit miniszterelnöknél, hogy milyen további támogatást fog nyújtani Nagy-Britannia a NATO keleti szárnyán álló szövetségeseinek, különösen az ezekben az országokban már állomásozó brit erők felhasználásával, hogy elrettentsék Oroszországot az esetleges jövőbeni agressziótól Ukrajna esetleges inváziója után.

Boris Johnson miniszterelnök válaszában Magyarország is szóba került:

A mélyen tisztelt úriember fontos megjegyzést tett. Jelenleg annak a megbeszélése folyik, hogy mit tehetünk a NATO keleti/délkeleti szárnyának megerősítése érdekében. A franciák Romániát figyelik. Kérdések vannak Magyarországgal és azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnénk ott; mint tudja, összetett probléma része az ukrajnai magyar kisebbség. Mindenki – különösen az amerikaiak; hallotta, amit mondtam a 8500 katonáról, akik Európába készülnek – látja, hogy most szükség van a NATO-erők mozgatására, a NATO keleti szárnyának megerősítésére.

Boris Johnson parlamenti felszólalásával kapcsolatban az alábbi kérdéseket küldtük meg Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, illetve a Honvédelmi Minisztériumnak:

Folynak tárgyalások arról, hogy további brit vagy egyéb NATO-csapatok állomásozzanak Magyarországon?

Ha folynak a fent említett tárgyalások, pontosan mely országokkal? Körülbelül milyen létszámmal jöhetnek Magyarországra ezek a katonák?

Folyamatban vannak tárgyalások állandó állomáshelyek kialakításáról külföldi katonák számára, esetleg külföldi fegyverrendszerek, például Patriot rakétavédelmi rendszerek Magyarországra telepítéséről?

A NATO kötelékében nagyjából hány külföldi katona teljesít szolgálatot jelenleg Magyarországon?

Megközelítőleg hány brit katona teljesít szolgálatot jelenleg Magyarországon?

A magyar Honvédelmi Minisztériumtól az alábbi állásfoglalást kaptuk válaszképp:

Magyarország a NATO lojális tagja, de a magyar érdek az ukrán-orosz konfliktusokban a kérdés békés, tárgyalásos rendezése. Magyarországnak az a jó, ha keleti határszakaszon béke van és nem fegyveres konfliktus. Ezért mindig segíteni fogjuk a vitás kérdések tárgyalásos rendezését.

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumtól nem kaptunk választ, Szijjártó Péter külügyminiszter azonban egy sajtótájékoztatón reagált a CNN által közölt hírekre. A külügyminiszter szerint valóban érkezett megkeresés az Amerikai Egyesült Államok részéről, az 1000 fős NATO-csapatokról szóló információkat azonban valótlannak nevezte.

Exkluzív válaszok a Brit Hadügyminisztériumtól

Az alábbi két kérdést a brit kormányzat ez ügyben releváns szereplőihez is eljuttattuk:

Folynak tárgyalások arról, hogy további brit vagy egyéb NATO-csapatok állomásozzanak Magyarországon?

Megközelítőleg hány brit katona teljesít szolgálatot jelenleg Magyarországon?

A Brit Hadügyminisztérium illetékese az alábbi válaszlevelet küldte a Magyarországot érintő kérdésekre:

Első kérdésével (Folynak-e tárgyalások további brit vagy más NATO-csapatok magyarországi állomásoztatásáról?) kapcsolatban a miniszterelnök House of Commonsban tett állásfoglalására kell visszautalnom. Különösképp: “A brit hadsereg vezeti a NATO harccsoportját Észtországban, és ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, szeretnénk hozzájárulni minden új NATO-bevetéshez, hogy megvédjük európai szövetségeseinket.” Attól tartok, nincs több részlet, amit megoszthatnék. Ami a második kérdést illeti, jelenleg nem állomásozik brit katona Magyarországon.

Az amerikai CNBC információi alapján az Egyesült Királyság azt fontolgatja, hogy egy nagyszabású intézkedéscsomag részeként megduplázza jelenlétét az északi és a balti térségben, továbbá védelmi fegyvereket küld Észtországba. Az Egyesült Királyság tisztviselői várhatóan a jövő héten kelnek útra, hogy véglegesítsék a javasolt biztonsági csomagot, amely további csapatokat, vadászgépeket és hadihajókat fog tartalmazni – számolt be az amerikai lap.

A BBC információ szerint Boris Johnson miniszterelnök hamarosan Kelet-Európába utazik az Oroszország és Ukrajna közötti feszültség miatt, így nem volna meglepő, ha Magyarországot is útba ejtené.

Nem mellesleg a The Times arról számolt be, hogy Ben Wallace brit védelmi miniszter a jövő héten többek között Magyarországra is ellátogat.

Liz Truss brit külügyminiszter és Ben Wallace hadügyminiszter Moszkvába utazik a következő hetekben, hogy tárgyaljanak az orosz féllel, Boris Johnson pedig telefonon fog beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Amennyiben kérdéseinkre további válaszlevelek érkeznek, frissítjük cikkünket.

