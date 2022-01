Koronavírus: megérkezett a fordulat a járványban?

A legutóbbi adatok alapján nagyon úgy tűnik, hogy a világon azonosított új fertőzöttek számának növekedése megállt. Az is kijelenthető a globális adatok alapján, hogy az omikron-hullám méretében a sokszorosa volt az előzőeknek.

A világon 372 147 152 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 5 657 040 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai alapján.

Egy nappal korábban a világon 369 910 181 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 5 649 714 volt.

A napi új esetszám globálisan vasárnap 2,2 millió fő volt, ami alacsonyabb a szombaton látott 3,66 millió főnél.

Az Our World in Data projekt ábráiból is kiderül, hogy nagyon úgy tűnik:

a minden eddiginél magasabb omikron-hullám éppen tetőzik, és közel lehet a fordulat, vagyis a járványgörbe (új esetszámok 7 napos mozgóátlaga) csökkenésnek indulhat.

Ez kifejezetten jó hír, és nem kizárt, hogy a gyors felfutáshoz hasonlóan gyors lecsengés is várható ebben a hullámban.

A magyar járványkilátások esetében is hasonlókat lehet elmondani:

Jó hír viszont, hogy a fertőzöttek számával párhuzamosan nem emelkedett olyan mértékben a halálesetek száma. Ez nyilvánvalóan a vakcinák hatásosságával, valamint azzal függ össze, hogy az omikron variáns feltehetőleg nem okoz olyan nagy arányban súlyos megbetegedést, mint a korábbi variánsok.

Címlapkép: Koronavírus-tesztre várakozó autósok egy tesztállomás előtt a kelet-lengyelországi Minsk Mazowieckiben 2022. január 26-án. Forrás: MTI/EPA/PAP/Przemyslaw Piatkowski