Megjött az új koronavírus-vakcina és valamit már most nagyon tud

Dobson Szabolcs szakgyógyszerész az általa vezetett Facebook-csoportban számolt be arról, hogy Németország Rajna-Pfalz tartományában már lehet az oltásra regisztrálni. Négy nap alatt ezt 9139 eddig oltatlan ember tette meg, annyi, mint amennyi ebben a tartományban a korábbi oltások esetében csak három hónap alatt jött össze (csak 18 éven felüliek kaphatják ezt az oltást).

Clemens Hoch, a tartomány egészségügyi minisztere úgy fogalmazott az adatok kapcsán, hogy örülnek, hogy néhány oltásszkeptikus az új típusú vakcinának köszönhetően már hajlandó magát beoltatni.

Dobson Szabolcs úgy értékelte a hírt, hogy

Németországban az oltás-szkeptikusok egy része úgy tűnik, vevő erre az oltásra,

mert ez nem tartalmaz vírusvektort és RNS-t, hanem ehelyett a SARS-CoV2 vírus tüskefehérjéjét (egészen pontosan 5 mikrogramm SARS-CoV-2, M-mátrixszal adjuvált tüskefehérjét, rekombináns DNS-technológiával előállítva Spodoptera frugiperda-faj Sf9-sejtjeiből származó rovarsejtvonalban, baculovirus expressziós rendszerének alkalmazásával).

Azt is kiemeli a szakember, hogy érdekes módon a forgalomba hozatali engedély kérelmet a Novavax cég csehországi vállalata, a Novavax CZ a.s. nyújtotta be és ez a megadott feltételes engedély birtokosa, így papíron már van az EU-ban egy közép-európai vakcina is.

A Novavax nem a Moderna és a Pfizerhez hasonló mRNS-technológiát alkalmazza a vakcináció során, de a vuhani vírus elleni tesztek során 90% feletti hatékonyságot mutatott a megfertőződés, 100%-os eredményt a halálozásokkal szemben. Vélhetően ez az arány valamelyest alacsonyabb lesz a delta és omikron variánsokkal szemben. Az Európai Unióban eddig a Johnson&Johnson, az AstraZeneca, a Moderna és a Pfizer vakcináit hagyták jóvá, az EU-s tagállamok közül két helyen az orosz Szputnyikkal is oltanak, Magyarországon pedig a kínai Sinopharmmal is. Ez utóbbi kettőt az európai gyógyszerfelügyeleti ügynökség még nem hagyta jóvá, így a Novavax vakcinája az ötödik EU-s szinten elfogadott vakcina. A vakcina rövid bemutatása magyar nyelven itt érhető el az EMA oldalán.

Az alkalmazási leírásból az is kiderül, hogy a Nuvaxovid biztonságosságát és hatásosságát gyermekek és 18 évesnél fiatalabb serdülők esetében még nem állapították meg. Nincsenek rendelkezésre álló adatok. Az is olvasható a dokumentumban, hogy nincs szükség dózismódosításra 65 éves vagy idősebb személyeknél.

Magyarország egyébként a hivatalos vakcina-táblázat szerint nem rendelt ebből a típusú vakcinából.

A leírás az immunitás időtartamára is kitér. A vakcina által biztosított védelem ideje nem ismert, mert meghatározása folyamatban van a jelenleg zajló klinikai vizsgálatok során - fogalmaznak. Az oltás hatásosságának korlátairól is szól az alkalmazási dokumentum. "Lehetséges, hogy a beoltott személyek nem lesznek teljesen védettek a vakcina második adagját követő 7. napig. Mint minden vakcinánál, a Nuvaxovid vakcina esetében is előfordulhat, hogy az nem biztosít védelmet minden beoltott személy számára" - írták.

Két fő klinikai vizsgálat eredményei igazolták, hogy a Nuvaxovid 18 éves és idősebb személyeknél hatásosan előzi meg a Covid19-et. A vizsgálatokban összesen több mint 45 000 személy vett részt. Az első vizsgálatban a résztvevők körülbelül kétharmadának a vakcinát adták, a többiek pedig placebót (hatóanyag nélküli injekciót) kaptak; a másik vizsgálatban a résztvevőket egyenlő arányban oltották Nuvaxovid-dal és placebóval. A vizsgálati alanyok nem tudták, hogy Nuvaxoid-ot vagy placebót kaptak-e. A két vizsgálat eredményeit együtt véve a Nuvaxovid vakcina hatásossága körülbelül 90%-os. A SARSCoV-2 eredeti törzse és néhány aggodalomra okot adó variáns, például az alfa és a béta variáns volt a vizsgálatok idején keringő leggyakoribb vírustörzs. Jelenleg korlátozottak az adatok a Nuvaxovid egyéb, aggodalomra okot adó variánsokkal, például az omikronnal szembeni hatásosságára vonatkozóan.

