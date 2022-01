Soha nem volt még ilyen járványhullám

Meghökkentő fejleményre hívja fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dobson Szabolcs szakgyógyszerész: hongkongi kutatók egyértelműen igazolták, hogy két esetben is hörcsögök fertőztek meg egy helyi állatkereskedésben embereket SARS-CoV2 delta variánssal. A két hörcsögtől COVID-19 et elkapó ember közül az egyik a vele egy háztatásban élőket is megfertőzte - írja.