Európa bokszzsák vagy kisinas lehet csak az Ukrajna körüli orosz-amerikai erőpróbában

Ismét egy válság, és Európa ismét csak az oldalvonalról asszisztál hozzá – mondhatnánk csüggedten az immár két hónapja érlelődő ukrán helyzet kapcsán. De a dolog még ennél is kellemetlenebb. Ezúttal ugyanis az EU úgy nem rúg labdába sem, hogy az elmúlt években a „stratégiai autonómia” és „európai szuverenitás” fogalmak úton-útfélen hangoztatásával feltupírozta a hozzá fűzött reményeket. S ellentétben az indiai-csendes-óceáni térség, Irán vagy éppen az afganisztáni tálibok ügyével, ami most zajlik, az a saját földrészén, közvetlenül az ő bőrére megy. De mit is várhatunk tőle? Hiszen a tagállamai az Oroszországot, Amerikát, saját fenyegetettségüket vagy biztonságukat érintő alapkérdésekben sem értenek egyet. Az egyetlen közös cél most EU-szinten az, hogy az Unió ne tűnjön teljesen feleslegesnek.

Európa Putyin keménykedésével szemben

Márpedig Moszkva éppen azon igyekszik, hogy az EU-t rendre megalázza, lekicsinyelje – dacára annak, hogy az Unió továbbra is Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnere, s hogy orosz állampolgárok kapják a legtöbb Schengen-vízumot (az összes egyharmadát), a legkedvezőbb feltételekkel (többszöri belépésre, vagy akár több évre). A Kreml egyértelműen Brüsszel értésére adja, hogy stratégiai ügyekben viszont nem tekinti tárgyalópartnernek. Az orosz külügyminiszter kerek-perec azt mondta: nyugtázták az EU kérését az ukrán helyzet rendezésében való részvételre, ám nem szeretnék, ha az egész parttalan vitákba, és szócséplésbe fulladna. Oroszország EU-nagykövete egy leheletnyit engedékenyebb. Csizov szerint be kell majd vonni azokat az európai országokat, melyek katonai hatalmak, „az EU-nak pedig mint nem katonai szervezetnek, kiegészítő szerep” juthat.

A lekezelő hangnem élénken idézi az egy évvel ezelőtti incidenst, amikor a Moszkvába látogató Josep Borrell EU külügyi főképviselővel közös sajtótájékoztatón Szergej Lavrov orosz külügyminiszter „megbízhatatlan partnernek” nevezte az Uniót. Arra is ügyelt, hogy épp a találkozó alatt röppenjen fel a hír, miszerint Moszkva kiutasított egy német, egy svéd és egy lengyel diplomatát az országból. Ez a fajta viselkedés tökéletesen összecseng Putyin elnök arrogáns, keménykedő stílusával, amivel igencsak borzolja az „erős emberes” megnyilvánulásoktól elszokott európai idegeket. Következetesen órákat késik az európai vezetőkkel megbeszélt találkozóiról (miközben a TV-interjúkra például percre pontosan sikerül megérkeznie). S ugyan ki feledné azt az elhíresült jelenet, amikor a kutyáktól köztudottan félő német kancellár jelenlétében Putyin behívta fekete labradorát, s megengedte, hogy az körbeszaglássza Merkelt?

Az orosz elnök személyisége azonban, csakúgy, mint a putyini rezsim természete, a lényeg szempontjából érdektelen. Henry Kissinger, korábbi amerikai külügyminiszter figyelmeztetett: „a Nyugat számára Vlagyimir Putyin ördögként ábrázolása ürügyként szolgál a politika hiányára”. A legkomolyabb probléma ugyanis Putyinnal számunkra az, hogy geopolitikai szempontból ésszerű a mondandója. És a Nyugatnak – ideális esetben Európának – erre racionális választ illene adnia. Ehelyett azonban a saját hirdetett értékeit zászlóként lobogtatva Európa zöme úgy véli, már-már erkölcsi kötelessége élből félreseperni az orosz aggályokat. „A jövő háborúja és Európa védelme” címen nemrég megjelent könyvben két amerikai NATO-parancsnok brit elemzőtársukkal együtt meg is állapítja: „Európa összetéveszti az értékeket és érdekeket egymással”. Az európaiak

stratégiai céljai annyira sokfélék és olyan homályosak, hogy így könnyen kiírhatják magukat a vetélkedésből, ami alapvetően az Európa feletti uralomról dönt majd”.

Amerikának Amerika az első, továbbra is

Oroszország vonatkozásában az Egyesült Államok – mint mindig – most is kizárólag saját megfontolásait követi. Európában viszont páran attól tartanak, hogy lángoló retorikájával, csapatmozgósításaival, fegyverszállítmányaival végső soron piromán tűzoltót játszik (mint tette azt az orosz-ukrán események 2014-es eszkalálódásában is, csak másképp). Ezért aztán az európaiak kiváltképp érzékenyek rá, hogy az USA-orosz tárgyalásokba amerikai oldalról valamicskét „bevonva” érezzék magukat. A hivatali idejének első évében elkövetett hibákból okulva – a 2021. júniusi genfi amerikai-orosz találkozó kapcsán éppúgy hanyagolta szövetségeseit, mint az afganisztáni kivonulásban, vagy az 50 milliárd dolláros ausztrál tengeralattjáró-szerződés Franciaország orra elől elcsaklizásakor – a Biden-adminisztráció most fennen hirdeti, hogy „veletek kapcsolatban nélkületek semmi nem történik”.

A formális konzultáció persze önmagában még korántsem jelenti az európai igények és aggályok tényleges becsatornázását.

Márpedig most különösen nem ártana, ha Washington legalább némileg elhitetné szövetségeseivel, hogy valamelyest ők is részesei a döntéselőkészítési folyamatnak. Először is, mert már nemigen bíznak a tőle kapott információkban. Amerika 2014-ben hírszerzési bizonyítékaira hivatkozva harsogta, hogy csupán napok kérdése Ukrajna teljes lerohanása. A francia és német hírszerzési szervek forrásai és adatai azonban merőben más képet mutattak, Párizsban és Berlinben amerikai manipulációra gyanakodtak. Mint kiderült: joggal.

Másodszor pedig Amerika már csak azért is igyekszik a szövetségeseit szép szavakkal (is) maga mellé állítani, mert a Moszkvával folyó tárgyalások során elsősorban az ő gazdasági öklükkel fenyegetőzik. Az általa kilátásba helyezett szankciók súlyát ugyanis túlnyomó részben európai országok és európai vállalatok viselik. Mint azt a francia Macron elnök mondta:

a szankciók és ellenszankciók ugyanannyiba kerülnek nekünk, ha nem többe, mint az oroszoknak – mármint nekünk, európaiaknak, nem mindenkinek…”

A francia elnök tovább is vitte a gondolatmenetet: „Soha nem engedhetjük, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor Amerika döntéseitől függünk – mert bármilyen demokratikus amerikai döntést amerikai belpolitikai megfontolások és az amerikai nemzeti érdekek vezérelnek”.

A francia államfő arra is felhívja a figyelmet, hogy „a földrajzunkat nézve, amikor Oroszországról van szó, a nagy különbség Amerikával szemben az az, hogy mi egy térségen osztozunk vele, s bennünket nem választ el egy óceán tőle”. Az Egyesült Államok mindig is meg kívánta akadályozni, hogy Európában egy Oroszországot is magában foglaló, kontinens-méretű szerveződés jöjjön létre. Amerika domináns szerepét az általa „eurázsiai hídfőállásként” tekintett Európában az biztosítja, ha az EU és Moszkva egymástól távol marad. Márpedig amíg Moszkva „első számú fenyegetés”, addig Párizs és Berlin politikailag el vannak tőle vágva, s így kisebb az esélye, hogy közös erőre kapva némiképp függetlenedni próbálnak. A kelet-európai országok pedig minél jobban tartanak Oroszországtól, annál odaadóbb tagjai a NATO-nak.

Az összes többi esetleges szempont – például a fellendülő cseppfolyós földgáz eladás – már csak a hab a tortán.

AZ EU-ban minden van, és mindennek az ellenkezője is

Az Unió mindeközben erősen azt a benyomást kelti, mintha a kontinens egészét felkavaró válságban leginkább az foglalkoztatná, hogy saját létezését bizonygassa. Borrell külügyi főképviselő fáradhatatlanul ismételgeti, hogy „az EU-nak a tárgyalóasztalnál a helye”. Kérdés viszont, hogy ha ott lenne megszólalna-e. Merthogy a jelen helyzetben a napnál is világosabban kirajzolódtak a tagállamokat megosztó törésvonalak. Egyik oldalon állnak a „nagyok” (elsősorban Párizs és Berlin, de Róma és Madrid is ide sorolható). Ők hatalmi politikában és érdekekben gondolkodva kritikusak ugyan Putyinnal, ám – saját hírszerzési adataik alapján – korántsem biztosak benne, hogy Moszkva fegyveres támadásra készül, és kerülnék a felesleges provokációt. Velük szemben sorakoznak fel a kisebb tagállamok, akiknek a valós súlyuknál jóval nagyobb erőt ad, hogy mögöttük áll Washington.

Az ellentétek eddig leginkább két kérdéskör mentén kristályosodtak ki. Az egyik az Oroszországot Németországgal összekötő, épp csak a hivatalos indításra váró Északi Áramlat 2 földgázvezeték, amit Berlin ez idáig nem volt hajlandó beáldozni. A német gazdaság és energia-ellátás szempontjából kulcsfontosságúnak ítélt projekt viszont az ellentábort kezdettől irritálja: a lengyel külügyminiszter egyenesen a Molotov-Ribbentrop paktumhoz hasonlította. A másik kényes téma az Ukrajna felé irányuló fegyverszállítások problémája. Miközben ugyanis az USA, a britek és a balti államok felpörgetik a Kijevnek szánt katonai szállítmányokat, Berlin ragaszkodik alapelvéhez, miszerint tiltja a fegyverexportot konfliktusos zónákba. Nem engedte, hogy Észtország német eredetű fegyvereket juttasson Ukrajnába, sőt, a NATO-ügynökségen keresztüli eladásokat is blokkolta. Mindeközben Párizs sem marad rest. A NATO leggyorsabban reagáló alakulatát idén Franciaország bocsátja rendelkezésre, Párizs pedig a nem éppen harcképességéről híres francia-német dandárt jelölte ki a feladatra – bennfentesek szerint ezzel egy diszkrét, a feszültséget enyhíteni hivatott jelet küldve Moszkvának.

Mindezek fényében nem nehéz kitalálni, hogy az egység gondosan őrizni próbált látszata mögött milyen diplomáciai csaták zajlanak.

Tovább bonyolítja a dolgot, hogy orosz-ügyben az európaiak cseppet sem bíznak egymásban. A NATO korábbi főparancsnok-helyettese, Richard Shireff brit tábornok az Oroszország elleni jövőbeni háborút leíró félig-meddig fiktív könyvében egyenesen odáig megy, hogy az amerikai és brit vezetők két tervet dolgoznak ki a Lettországot lerohanó Moszkva elleni válaszcsapásra: az egyiket csalinak, tudva, hogy úgyis „az oroszok asztalán lesz a másolata pár órával azután, hogy a tagállamok nagykövetei értesülnek róla”. A történet szerint a Moszkvával rokonszenvező tagországok a Szövetség egységes politikai fellépését is majdnem megbontják a vétójukkal. Hasonló helyzetek ugyebár az EU-ban is könnyen adódhatnak – ám ezúttal a valóságban.

Nézőpontok kérdése

Az Unión belüli mélyebb, szemléletbeli ütközéseket jól mutatja, hogy egy apró, ám sarkalatos ponton nem teljesen egyeznek a 2003-as Európai Biztonsági Stratégia fordításai. Az angol verzióban „a földrajz még a globalizáció korában is fontos”, a francia változat viszont azt mondja: „a földrajz a globalizáció korában is éppoly fontos, mint valaha”. Míg a tagállamok egy része szerint a hagyományos geopolitikai gondolkodás lassan idejétmúlt lesz, mások úgy látják, hogy a stabilitás kulcsa épp a geopolitikai tényezők állandósága. Mint azt Oroszország kapcsán a francia külügyminiszter mondta két évvel ezelőtt Prágában: „Ha vissza akarjuk építeni az utóbbi években lebontott európai biztonsági rendet, akkor újra szóba kell állnunk Moszkvával. Engedékenység és hiszékenység nélkül, valamennyi európai biztonságát védve, és erőpolitikát folytatva amikor csak kell. De a földrajzot egészen egyszerűen nem vehetjük semmibe”.

Nem véletlen, hogy Ukrajna kérdésében az amerikai diplomácia két legkiválóbb alakja, Zbigniew Brzezinski és Henry Kissinger külön-külön nagyjából ugyanazt a megoldást javasolta: az országnak semlegesnek kell maradnia, soha nem lehet a NATO tagja. Felelős politika ugyanis nem vonatkoztathat el a realitásoktól, nincs helye benne sem olcsó népszerűség-hajhászásnak, sem szentimentalizmusnak. Valaha ez a reálpolitikai megközelítés egyébként szinte genetikailag bele volt programozva az európai diplomáciákba. Hiszen az európaiakat soha nem választotta el egy óceán a szomszédaiktól, megszokták, hogy ha stabilitást akarnak, előbb-utóbb kénytelenek párbeszédet folytatni a másikkal. Az évszázados testvérháborúk és váltakozó hadiszerencsék ráadásul meglehetősen immunissá tették őket – ez idáig legalábbis – a rendíthetetlen meggyőződésekre, „a jó és a gonosz küzdelme” típusú, leegyszerűsítő világlátásokra.

Elméletileg ezt a hagyományt élesztené fel az EU Tanács soros elnöki tisztségét jelenleg betöltő Franciaország – Emmanuel Macron elnök legalábbis erre utalt. Az Európai Parlamentben január 19-én tartott programbeszédje szerint heteken belül megszületik egy „európai javaslat, mely a biztonság és stabilitás új rendjét építi fel”. S hogy még rejtélyesebb legyen, hozzátette: „Kontinensünk biztonságához szükség van rá, hogy Európánk a béke és egyensúly hatalmaként stratégiailag újrafegyverezze magát, különösen a Moszkvával folytatott párbeszédben”.

A cikornyás megfogalmazás sajnos többnyire a semmitmondás leplezésére szolgál.

Miként a márciusban esedékes Stratégiai Iránytű című EU-dokumentumról is már most – az eddigi értesülésekből – lehet sejteni, hogy általánosságoknál aligha megy tovább.

Mégis páran azon tűnődnek, vajon a mostani orosz-ukrán válság szempontjából ezek a kezdeményezések nem „túl későn” érkeznek-e. Mintha Európa stratégiai tehetetlenkedése mindössze az időzítésen múlna, s pusztán ide vagy oda pár hét kérdése lenne. Nem az. Jacques Poos luxemburgi miniszterelnök harminc évvel ezelőtt, a délszláv válság kezdetén kinyilatkozta: „Eljött Európa pillanata”. Tudniillik arra, hogy önállóan rendezze a konfliktusokat. A folytatást ismerjük. Több év kínszenvedés után végül az USA-vezette NATO légicsapásai kényszerítették ki a tárgyalásokat, melyek végén megállapodás született az Ohio állambeli Daytonban. Az EU-pénzből újjáépített szarajevói repülőteret pedig Warren Christopher amerikai külügyminiszter adta át. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az európaiak stratégiai kérdésekben soha ne tudnának, ha nem is egy hangon beszélni, de legalább „egy kottából énekelni”, ahogy mondani szokás. Azonban erre kizárólag csak akkor képesek, ha a hangjegyeket Amerikából diktálják.

Az írás a szerző saját szakmai véleményét tartalmazza, s nem feltétlenül tükrözi a Foreign Policy Research Institute, valamint a Portfolio szerkesztőségének álláspontját.

