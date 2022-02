Új világot festett Putyin médiabirodalma – Szép csendben már felkészültek az oroszok a honvédő háborúra?

Kiss Csaba 2022. február 01. 15:00

A 2014-es ukrajnai események – a Krím megszállása, donbaszi polgárháború kitörése – óta erősödik az orosz társadalom militarizálása, amelynek grandiózus szimbóluma a Moszkva mellett álló Orosz Fegyveres Erők Katedrálisa. A náci Németország elleni Nagy Honvédő Háború 75. évfordulójának tiszteletére emelt főtemplom – amelybe zsákmányolt német fegyvereket is beolvasztottak – egyben azt az üzenetet is közvetíti, hogy Oroszország sosem támad, mindig csak védekezik. Így van ez az egyre feszültebb ukrajnai helyzet idején is, amikor is az orosz állami média a Nyugatot vádolja agresszióval, amellyel szemben Moszkva kizárólag a védekezést készíti elő. Az ukrán határ közelében zajló orosz csapatösszevonásokról szó sem esik a hivatalos orosz sajtóban, az Ukrajnának küldött NATO-szállítmányokról azonban nagyon is.