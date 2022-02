Lecserélik az ukránok a Kalasnyikovot

„Ukrajna felkészül arra, hogy kukázza az AK-47-eseket” – ezzel a címmel jelent meg egy írás a Business Insider amerikai üzleti portálon, a szerző a 19fortyfive haditechnikai portál egyik szakértője.

Az írásban hosszasan taglalják, hogy az ukrán haderő régóta használja az AK-47-eseket, mint elsődleges fegyver, melyet a szovjet időkből örököltek meg.

Érdemes megjegyezni, hogy ez a megfogalmazás nem éppen helyes, hiszen az ukrán haderő már a Szovjetunió idején felváltotta a 7,62x39 milliméteres lőszert tüzelő AK-47-es gépkarabélyokat modernizált AKM-gépkarabélyokra és 5,45x39-es AK-74-esekre. A mai ukrán haderő fő fegyvere az AK-74-es gépkarabély, nem az AK-47-es. A kettő egyébként egy laikus számára könnyen összetéveszthető.

Orosz katonák behajtható válltámaszos AKSz-74-es gépkarabélyokkal. Fotó: Mil.ru

Tehát az AK-47-esekeket már rég „kukázta” az ukrán haderő, mindenesetre a cikk abból a szempontból érdekes, hogy azt írják, hogy az M4-WAC-47-esek „kulcsfontosságú szerepet játszhatnak hamarosan a harctéren, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát.”

Az M4-WAC-47-es az amerikai AR-platformból indul ki, de a legtöbb AR-gépkarabéllyal ellentétben nem 5,56 NATO, hanem a fent is említett 7,62-es lőszert tüzeli. Ennek elsősorban logisztikai okai vannak, hiszen az ukránoknak nagy mennyiségű 7,62x39-es lőszer áll a rendelkezésre. A cikk azt írja, hogy „ha Ukrajna valaha csatlakozik a NATO-hoz,” vélhetően 5,56-os konfigurációban is megjelenik.

Hivatalosan egyébként 2017-ben "rendszeresítették" az M4-WAC-47-eseket, viszont nagy számban még mindig nem áll az ukrán haderő rendelkezésére. A Business Insider arról nem ír, hogy mikor állhat nagyobb számban az ukrán katonák rendelkezésére az új fegyvertípus.

Érdemes egy szót ejteni azért arról is, hogy annyira „kulcsfontosságú” szerepet nem biztos, hogy játszanak majd az új ukrán fegyverek, hiszen Oroszország is éppen elsődleges kézifegyvereinek cseréjén dolgozik: a katonák most kapják meg az új AK-12-es és AK-15-ös gépkarabélyokat.

Címlapkép: Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images