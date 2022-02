Elon Musk: ez már nem a Covid-19

Hány génszekvencia-változás kell a Covid-19-nél ahhoz, hogy az már ne „Covid-19” legyen? Az eredeti Covid-19 már régen megszűnt

– reagált a Wall Street Journal omikron variánsról szóló írására Elon Musk.

How many gene sequence changes to Covid-19 before it isn’t “Covid-19” anymore? OG Covid-19 ended a long time ago.

A dollármilliárdos techguru több tényszerűtlen állítást tett a koronavírusról a járvány eleje óta, a napokban pedig többször is jelezte kiállását a kanadai kamionosok kötelező oltás elleni tüntetése, az úgynevezett "Szabadság Konvoj" mellett.

Úgy tűnik, hogy az úgynevezett „peremi kisebbség” valójában a kormány

– írta le a tüntetést Musk, aki ma már Joe Biden amerikai elnökkel való konfliktusa miatt tweetelt.

It would appear that the so-called “fringe minority” is actually the government