Elon Musk már csak sóhajtozik Biden miatt

Ez egy petíció Biden elnökhöz, amelyben arra kérjük, ismerje el a Tesla vezető szerepét az elektromos járművek terén. A Fehér Ház és a Biden-kormányzat szándékosan próbálta figyelmen kívül hagyni a Tesla kemény munkáját, miközben a GM-et és másokat az elektromosautógyártás-vezetőiként karolt fel

– áll az Egyesült Államok elnökének címzett petícióban, amely azután íródott, hogy Elon Muskot nem hívták meg a Build Back Better programmal kapcsolatos fehér házi beszélgetésre. A petíciót eddig több mint 50 ezren írtak alá.

Nem ismert okok miatt az elnök képtelen kimondani a "Tesla" szót

– panaszkodott a Twitteren Musk.

For reasons unknown, is unable to say the word “Tesla” @potus