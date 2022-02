Miért kakukktojás az euróövezeti monetáris politika?

Az emelkedő infláció miatt Magyarországon és Csehországban már tavaly nyáron elkezdődött a kamatemelési sorozat, Lengyelországban némi hezitálás után az ősszel, Angliában februárban, az USA-ban pedig márciusban fog elindulni. Az Európai Központi Bankban azonban egyelőre nincs terítéken az, hogy a 2016 óta változatlanul nulla százalékos hitelkamatot megemeljék. Pedig infláció ott is van. Mi ennek az oka?

2021 során a megemelkedő infláció a fogyasztók és a jegybankárok egyik legnagyobb problémája lett szerte a világban. Bár tavaly az év elején viszonylag egyértelműnek tűnt, hogy a gazdasági helyreállás során az élénkülő kereslet melletti szűkösség a kínálati oldalon számos termék és szolgáltatás árában hozhat emelkedést, de az általános vélekedés az volt, hogy ez a jelenség átmeneti lesz, és a fogyasztói kosárnak csak egy szűkebb körében jelentkezik majd. Nem teljesen így lett. A tavalyi évet rég nem látott szintre ugró a pénzromlás ütem mellett zártuk, és hasonlóan magas számokkal találkozunk az idei év elején is. Jelenleg az euróövezetben 5%-os, az USA-ban 7%-os inflációról beszélünk, de Kelet-Európa egyes országaiban (Észtországban és Litvániában) a 10%-ot is meghaladja a pénzromlás éves üteme. Ilyen magas inflációra talán senki sem számított.

Az infláció megugrásában meghatározó szerepet játszott a globális beszállítói láncok széttöredezése miatti alapanyaghiány és az energiahordozók árának meredek emelkedése.

Ezektől a tényezőktől nemigen függetleníthette magát egyik ország sem – igaz, a fogyasztói árakban eltérő mértékben jelentkeztek. Például Amerikában nem következett be olyan drasztikus lakossági energiaár-emelkedés, mint ami az európai gázmizéria miatt az EU legtöbb országában. Olyannyira, hogy az euróövezetben mért 5%-os infláció közel fele tulajdonítható a lakossági energiaárak emelkedésének. Ezzel szemben az USA-ban 39 éves csúcsot jelentő decemberi inflációs adatnak csak a negyedét magyarázzák az energiaárak.

Ha tegyük fel, hogy 2022 decemberében ugyanolyan magasak lennének az energiaárak, mint 2021 decemberében voltak, azonban az összes többi termék és szolgáltatás ára a korábbi ütemben emelkedne tovább, akkor az USA-ban még mindig 5% körüli inflációról beszélnénk, miközben az euróövezetben már csak 2,5%-ról.

Mivel mindkét esetben 2 százalék az inflációs cél, a rendeződő inflációs helyzetet az Európai Központi Bank (EKB) megnyugvással fogadhatná, de az amerikai jegybanknak tovább kellene folytatnia az infláció elleni küzdelmet.

Ráadásul, az elfogadott nézet szerint, amit a monetáris politika tesz, annak a hatása egy-másfél év múlva jelentkezik a gazdaságban. Vagyis, ha elfogadjuk a fenti feltételezést, akkor mostanában már nagyon készülni kellene az USA-ban jegybanki politika szigorítására, és így a közelgő kamatemelésre, miközben az EKB részéről ilyen lépések előkészítése nem tűnne indokoltnak. Érdekes módon pontosan ez történik a valóságban.

Akkor ezek szerint a fenti feltételezés nem is teljesen irreális? Miközben erre nem biztos, hogy meg lehet adni a korrekt választ, az inflációt meghatározó folyamatok elemzésével azért mégis közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy reális képet alkossunk arról, milyen inflációs környezet vár az egyes gazdaságokra a jövőben.

Miközben az euróövezetben javarészben a gazdasági ciklushoz köthető az inflációemelkedés, az USA-ban a ciklikus mellett a strukturális tényezők is felelősek a drágulásért. Ennek egyik plasztikus példája a különbség a munkabérek emelkedésében: az USA-ban közel 10%-os volt a bérinfláció 2021 végén, miközben ez euróövezetben (a harmadik negyedévben) csupán 2,5%-os.

A technológia fejlődése miatt bekövetkező hatékonyságemelkedés az USA-ban magasabb termelékenységgel is párosult, ez azonban Európában vagy teljesen elmaradt, vagy csak csekély mértékben következett be. Ennek az egyik oka az, hogy az európai gazdaságokban kisebb a súlya azoknak az ágazatoknak, amelyek leginkább ki tudják használni a technológiai fejlődésben rejlő lehetőségeket (lásd Productivity in Europe, Trends and drivers in a service-based economy, 2020 Joint Research Center, Európai Bizottság).

Vagyis, az EU-ra, illetve azon belül is a keleti bővítés előtti országcsoportra (EU-15) általában jellemző, hogy az alacsony termelékenységgel bíró ágazatok súlya az USA-val összevetve nagy, ráadásul emelkedik is.

Egy másik probléma, amelyik inkább a déli tagországokra jellemző, a vállalatméretből fakad. A legmodernebb technológiák alkalmazásával elért termelékenység-növekedés és a vállalatméret között ugyanis összefüggés van. Minél nagyobb méretű egy vállalat, annál inkább jellemző, hogy a technológiai fejlesztés útjára lép, szemben a kis-, és mikro-vállalatokkal ahol ez ritkábban fordul elő. A déli országok gazdaságainak vállalati szerkezetében felülreprezentáltak a kisvállalatok. Hüvelykszabályként pedig elmondható, hogy a termelékenység és az alkalmazotti fizetések között pozitív a kapcsolat: a javuló termelékenység és a béremelkedés normális körülmények között együtt jár. A termelékenység növekedésének a hiányában viszont a bérek sem tudnak tartósan és gyorsan emelkedni. Hol volt a legalacsonyabb a béremelkedés az Európai Unió országai között 2021-ben? Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban. Hol volt a legalacsonyabb az infláció? Nagyjából ugyanebben a körben.

Tehát az európai gazdaságok szerkezeti sajátosságaiból (pl. a különböző ágazatok súlya, a vállalatok mérete) is következik, hogy a termelékenység alacsonyabb, a bérnövekedés kisebb, az infláció pedig tartósan alacsonyabb legyen, mint az USA-ban. Ha pedig ez így van, akkor az euróövezeti kamatszint is maradhat alacsony anélkül, hogy bármilyen politikai motivációra vagy monetáris politikai hibára kellene gyanakodnunk. Hogy ez mennyire jó azoknak az euróövezeti tagországoknak, amelyek kilógnak a fenti leírásból, az más lapra tartozik. Merthogy, az EU új tagországaira inkább a nagyon magas infláció melletti kiugróan magas bérnövekedés jellemző – akár tagjai az euróövezetnek, akár nem.

A fentiekből mi következik Magyarország számára? Egyrészt az, hogy a kis- és középvállalatokat továbbra is támogatni és ösztönözni kell a technológiai fejlesztésekre és a növekedésre, mert így lehet a termelékenységet növelni. Másrészt érdemes elgondolkodni azon, hogy az euróövezet monetáris politikája hogyan képes támogatni a magyar gazdaságot, és hogyan képes kezelni a magyar gazdaság problémáit.

