A magyar kormányt is érdekelheti az új lézerfegyver

Nagy energiájú lézerrel (HEL) felszerelt Skyranger 30-as légvédelmi rendszert mutatott be a Rheinmetall – írja a Jane’s haditechnikai portál.

A Skyranger 30-as lényegében egy légvédelmi torony, melyet elsősorban harcjárművekre, például a 8x8-as Boxerre vagy a hamarosan Magyarországon is gyártásra kerülő, lánctalpas Lynx harcjárműre lehet felszerelni. Fő fegyverzetét egy 30 milliméteres gépágyú lépezi, melyet kiegészít egy rakétaindító és most már egy nagy energiájú lézerfegyver is. A sikeres találatleadást egy komplex számítógépes rendszer segíti.

Érdekesség, hogy a Skyranger légvédelmi fegyverrendszerek beszerzéséről, gyártásáról a magyar kormány is tárgyal a Rheinmetall-lal; úgy tudjuk, a statikus védelemként szolgáló 35 milliméteres és a mobil 30 milliméteres rendszer is érdekli a döntéshozókat. A Skyranger 30 a Lynx harcjárművekre kerülne.

Az nem világos, hogy a lézerfegyver mennyire képezné részét a hazai beszerzésnek, de valószínű, hogy ez is érdekli a döntéshozókat, hiszen az internetre kiszivárgott prezentációs anyagban szó volt a Rheinmetall HEL-rendszeréről is.

Címlapkép: Marius Becker/picture alliance via Getty Images