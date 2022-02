Még mindig tombol az omikron: Magyarország jobb helyzetben van, de a szomszédban még nagy baj lehet

Nyugat-Európában már lecsengőben van az omikron-hullám, és az ottani helyzet jó tapasztalat lehet a kelet-közép-európai országoknak is. A mi régiónkban is úgy tűnik, megvolt a tetőzés, de a régió járványgörbéi csak pár napja kezdték a lefordulást. Eltérő képet látunk országonként: a legtöbb helyen az omikron-hullám súlyossága elmarad még a delta idején látott számoktól is, de nem mindenütt. Szerbiában akár új halálozási csúcsot is hozhat az omikron, Szlovákiában pedig szintén súlyos terhelést róhat az egészségügyre. Magyarország az omikron-hullámban a régiós középmezőnyben lehet a súlyossági mutatók szerint.

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már megvolt az omikron-hullám tetőzése, az esetszámok a legtöbb helyen már meredeken lefelé tartanak. Kifejezetten megnyugtató, hogy az omikron-hullámban a tetőzés utáni csökkenés nagyjából annyira meredek, mint amennyire a felfutás volt – ez bizakodásra adhat okot idehaza is. Magyarországon már túl vagyunk az ötödik hullám tetőzésén, és a nyugati példák azt mutatják, hogy innentől okkal várjuk az esetszámok meredek csökkenését. A nagy nyugati országok közül Németország kivétel, ott még nem volt meg a tetőzés, de a német esetszámok eddig elmaradnak a többi nyugati ország lakosságarányos esetszámaitól.

Az esetszámok tekintetében az omikron új rekordokat hozott, az új megbetegedések a tetőzéskor jócskán meghaladták a korábbi variánsok okozta hullám csúcsait. Az omikron ugyanakkor enyhébb lefolyású megbetegedést okoz, így a járványhullám súlyossága nem következik az esetszámokból. A nyugati országok példája némileg meglepő, nem látunk ugyanis egységes képet: van, ahol az omikron új kórházi csúcsot hozott, más helyeken viszont egyenesen csökkent a kórházban kezeltek száma az omikron-hullám alatt. Összességében viszont az látszott, hogy az omikron okozta hullám miatti kórházi terhelés némileg elmaradt a delta-hullám kórházi számaihoz képest, a legsúlyosabb járványhullámot pedig továbbra is az alfa okozta (nyugat-európai összeállításunk itt olvasható).

Mi történik a mi régiónkban?

A kelet-közép-európai országok járványgörbéit látva elmondható, hogy a mi régiónk járványügyi helyzete némi késéssel követi a nyugati görbéket (ez nem meglepő, hiszen az omikron is később érkezett meg hozzánk, akárcsak a korábbi variánsok, de azok lassabb terjedése miatt a hullámok országonként időben nagyrészt egybefolytak). A friss statisztikák szerint a mi régiónkban épp kétféle tendencia érvényesül:

A legtöbb már bekövetkezett az esetszámok tetőzése, és a járványgörbék lefelé tartanak. Fontos elmondani, hogy olyan szintű lefordulásról még nincs szó, mint a nyugati országok esetén, de utóbbiak példája miatt a kelet-közép-európai országok is bizakodók lehetnek.

Szlovákiában viszont még szó sincs tetőzésről, és az esetszámok kiugróan magasak, a görbe meredeksége még mindig pozitív.

A nyugati országoknál is volt egy kiugrás, amit Franciaország produkált, de az esetszámok már ott is tetőztek. A nyugati országokban egyébként meglehetősen egységes volt a kép: az esetszámok lakosságarányosan 2000 és 3000 között tetőztek minden országban, Kelet-Közép-Európában nagyobb a szórás.

A régión belül pedig Magyarországon nem volt olyan magas a lakosságarányos esetszám a csúcson, mint a legtöbb országban.

A legtöbb új fertőzöttet Szlovákiában hozott az omikron, és ott még nem is látjuk a tetőzést. Csehországban is magasra rúgtak az esetszámok, de Szerbiában és Horvátországban is magasabb szinten jött a tetőzés, mint idehaza. A román tetőzés lakosságarányosan nagyjából megfelelt a magyar szintnek, Lengyelországban pedig némileg alacsonyabb szinten fordult a görbe. Az eltérő esetszámok mögött a a korábbi hullámokhoz képest több tényező állhat (az eltérő járványhelyzet mellett a tesztkapacitások, a jelentések torlódása, a korábbi variánsokhoz képest nagyobb látencia stb. is okozhatta), ezért az országok közötti összevetés a fertőzéses járványgörbék alapján korlátokba ütközik. Az omikron minden országban új csúcsot hozott. Ez önmagában nem meglepő és nem is annyira fontos: a járvány súlyosságának szempontjából inkább a kórházi terhelést kell megvizsgálni.

Mi a helyzet a súlyos esetekkel?

Érdemes megnézni a lakosságarányos kórházi terhelést is. Az alábbi ábrán látszik, hogy az omikron-hullám okozta kórházi terhelés Lengyelországban az omikron-hullámban csökkent. A tetőzés december 15-én volt, ekkor még a delta volt a domináns az országban, a kórházi számok onnantól kezdve meredeken csökkennek. Az utóbbi napokban látunk egy megtorpanást és kis emelkedést, amely a következő napokban is kitarthat – de mivel Lengyelországban fordult már az új megbetegedések görbéje, a kórházi terhelés vélhetően messze a delta által okozott terhelés alatt marad.

Szerbiában ezzel szemben már az omikron is látható emelkedést hozott a kórházi terhelésben a delta hullámhoz képest, és már a delta-hullám sem volt enyhe (ez minden bizonnyal a relatíve alacsony átoltottságnak, és a széles körben alkalmazott, kevésbé hatékony kínai vakcináknak tudható be). Mivel a járványgörbe már Szerbiában is fordult, a kórházi terhelés a közeljövőben szintén tetőzhet, a delta okozta terhelés alatt maradva. Ugyanakkor az omikron Szerbiában jobban megviselte az ellátórendszert, mint Lengyelországban. A szomszédos Horvátországban nagyon érdekes helyzetet látunk: a delta hullám csúcsa óta mérséklődött ugyan a kórházi terhelés, de jelentős enyhülésről nem beszélhetünk. Az omikron-hullámban már ismét emelkedést látunk, így könnyen lehet, hogy a tetőzéskor annyi ember lesz egyszerre kórházban, mint a delta variáns tetőzésekor.

Csehországban a szerbhez hasonló mintázatot látunk a súlyos esetek görbéjében, de vélhetően a kórházi terhelés a tetőzéskor itt messze elmarad majd a delta hullámhoz képest. Magyarországon vélhetően szintén így lesz. Szlovákia egyelőre az igazi kakukktojás, itt ugyanis a kiugró lakosságarányos esetszámok ellenére a kórházi terhelés egyelőre nem nő. Szlovákiában ugyanakkor az esetszámok görbéje is kis késéssel futott fel még a régióhoz képest is, így nem kizárt, hogy a kórházi terhelés is később kezd nőni, és a magas esetszámok, valamint az alacsony átoltottság miatt jelentősen nőhet.

A régióból Szlovákia az egyetlen ország, ahol van esély az omikron-hullámban az ellátórendszer leterhelődésére

Van, ahol a halálozási csúcsot közelíti az omikron-hullám

A halálozásoknál alapvetően két csoportra lehet osztani az országokat: egyik csoport, ahol már látszik az omikron hatása a halálozásokban, a másik, ahol nem. Előbbibe tartozik például Horvátország, ahol az omikron már majdnem a delta hullám csúcsának szintjére lökte a halálozásokat.

Fontos elmondani, hogy Horvátországban – ahogy írtuk is – a delta hullám sem mérséklődött érdemben, a kórházi terhelés tartós magas maradt, amikor az omikron megérkezett. Így a magas halálozás lehet még a delta hullám hagyatéka, az omikron megérkezésekor ugyanis sokan voltak még kórházban és lélegeztetőgépen, és egy részük már akkor hunyt el, amikor már az omikron volt a domináns. Tehát biztosan nem egyedül az omikron tehet a magas halálozási adatokért.

Szerbiában viszont történelmi csúcs közelében vannak a halálozások az omikron-hullámban.

Az országban február 2-án fordult a járványgörbe, a kórházi terhelés pedig még mindig növekszik. Arra számíthatunk, hogy a halálozások görbéje még nem érte el a csúcspontját, így a görbe tovább közelítheti az eddig halálozási csúcsot. Ami egyébként meglepő, a kórházi terhelés - növekedése ellenére - elmarad a korábbi hullámokban látott szinttől. Emellett Romániában, Magyarországon és Csehországban is látható emelkedést hozott a halálozásban az omikron. A legmarkánsabb emelkedést ezek közül Romániában látjuk, aminek köze lehet az alacsony átoltottsághoz.

A halálozásoknál is Szlovákia a kakukktojás, itt még nem látszik az emelkedés. De ahogy azt a kórházi eseteknél írtuk, a megugrás minden bizonnyal csak idő kérdése, és a magas lakosságarányos esetszám, valamint az alacsony átoltottság miatt a halálozásokban bekövetkező emelkedés akár egészen markáns is lehet. A másik kakukktojás Lengyelország: a halálozások csökkenését az omikron megállította, de nem fordította meg jelentős mértékben – ugyanezt láttuk a kórházi terhelésnél. A jelek szerint tehát a régiós országok közül Lengyelországban lesz a legenyhébb az omikron-hullám.

Mit mondhatunk el eddig?

A régióban még épp hogy csak bekövetkezett a tetőzés, ezért még biztosan látunk változásokat a súlyossági mutatókban. De alapvetően elmondható: ahogy a nyugati országoknál, úgy a régióban is igaz, hogy összességében az omikron-hullám összességében némileg enyhébb lesz a deltánál. Az egészségügyi rendszert azonban így is megterheli, és a halálozások számát is újra megemeli.

Magyarország sem felfelé, sem lefelé nem lóg ki a régióból egyik járványmutatóban sem.

Az országok közötti eltérést több tényező is magyarázhatja: az eltérő átoltottság, a védettség korösszetétele, eltérő járványügyi intézkedések, stb. Azt is fontos elmondani, hogy az összképbe még az omikron alvariánsa, a BA2 is bekavarhat, amely több nyugati országban is megfordította a csökkenő trendet.

Címlapkép: Getty Images