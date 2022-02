48 órát adott Ukrajna Oroszországnak a katonai tevékenységei magyarázatára

"Hivatalosan alkalmaztuk a veszélycsökkentési mechanizmust az (EBESZ által elfogadott) bécsi dokumentumnak megfelelően, és részletes felvilágosítást kértünk az Oroszországi Föderációtól az Ukrajnával szomszédos területeken és az ideiglenesen megszállt Krím félszigeten végzett katonai tevékenységekkel kapcsolatban. A bécsi dokumentum rendelkezései szerint Oroszországnak pontosan meg kell határoznia a katonai tevékenység területeit, meg kell jelölnie a befejezés időpontját, valamint a katonai alakulatok nevét, alárendeltségét, számát, továbbá a fegyverek és katonai felszerelések típusát. Oroszországnak 48 órája van a válaszadásra" - fejtette ki a tárcavezető.

Russia has 48 hours to reply. In case of absence of reply or its insufficiency/irrelevance, Ukraine will address Russia, as well as other participating states of the Vienna Document, in order to convene an extraordinary meeting where Russia will have to provide explanations 3/4