Ahogyan arról már beszámoltunk, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter rendkívül drasztikus jelzőkkel írta le brit kollégájával való tárgyalását. A találkozóra azután került sor, hogy az Egyesült Királyság jelentős aktivitást mutat az orosz-ukrán konfliktus ügyében, csapatokat telepítve Kelet-Európába.

A Portfolio nemrég választ kapott a Brit Hadügyminisztériumtól a brit csapatok esetleges Magyarországra telepítése ügyében.

Míg Boris Johnson brit miniszterelnök nemrég kegyetlen figyelmeztetést küldött Putyinnak, Liz Truss brit külügyminiszter így fogalmazott Moszkva tervei kapcsán:

A Kreml nem tanult a történelem leckéiből. Arról álmodoznak, hogy újrateremtik a Szovjetuniót vagy egyfajta nagyobb Oroszországot...

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője "üres és alaptalan" feszültségkeltésnek minősítette a Moszkva állítólagos ukrajnai inváziójáról szóló híreket, hangsúlyozva, hogy Oroszország senkire sem jelent fenyegetést. A Kreml sajtófőnöke ugyanakkor nem zárta ki, hogy az ilyen állítások igazolása érdekében esetleges provokációk is történhetnek, és figyelmeztetett, hogy az ukrajnai konfliktus erőszakos megoldására tett kísérletek rendkívül súlyos következményekkel járnának.

Miután Liz Truss brit külügyminiszter felszólította Moszkvát, hogy vonja el az orosz földön lévő erőit az ukrán határtól, Szergej Lavrov megkérdezte brit kollégáját, hogy elismeri-e Oroszország szuverenitását a Voronyezs és a Rosztov területei felett.

A forrás szerint Truss ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Királyság soha nem fogja elismerni Oroszország szuverenitását Voronyezs és Rosztov felett.

Elena Csernyenko, a Kommerszant orosz gazdasági lap újságírója szerint a nagykövetnek kellett kijavítania Liz Truss külügyminisztert, jelezve, hogy Voronyezs és Rosztov orosz területek.

Things behind the scenes were even worse, according to .Lavrov said, @ElenaChernenko