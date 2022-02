Szűk körből kerülhet ki a világ legrettegettebb terrorszervezetének új vezére - Csupán négy név szerepel a listán

Napokon, heteken belül kiderülhet, hogy ki lép az Iszlám Állam (ISIS) múlt heti amerikai rajtaütés során likvidált vezetőjének helyére. Elképzelhető, hogy ismét egy iraki dzsihadista kerül a terrorszervezet élére, méghozzá feltehetően abból a szűk körből, amely a kétezres évek közepe óta irányítja az Iszlám Államot. Alig több mint két éven belül a szervezet második vezetőjét vesztette el, ami azonban várhatóan nem lesz nagy hatással az ISIS utóbbi hetekben felerősödő szíriai, iraki terrorakcióira, mert 2019 tavasza – vagyis kalifátusának bukása – óta az erős központi irányítás helyett az Iszlám Állam kisebb autonóm terrorsejtek hálózataként működik.

Legalább négy személy is esélyes arra, hogy átvegye az Iszlám Állam (ISIS) vezetését, miután a dzsihadista terrorszervezet eddigi vezetője a múlt héten egy amerikai rajtaütés során felrobbantotta magát a török határhoz közeli északnyugat-szíriai rejtekhelyén – számolt be a Reuters két iraki biztonsági tisztviselő, illetve három elemző véleménye alapján. A 45 éves Abu Ibráhim al-Hásemi al-Kurejsi hasonló körülmények között halt meg, mint az Iszlám Állam előző vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi, aki 2019 októberében szintén egy amerikai rajtaütés során robbantotta fel magát a leleplezett rejtekhelyén. Az ISIS mindkét vezetője az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban bujkált, amelyet a damaszkuszi kormányzat ellen harcoló, az Iszlám Állammal szemben amúgy rivális iszlamista (egykori nevén Nuszra Frontnak nevezett) szervezet erősségének számít.

Korábban halottnak hitt parancsnok is esélyes a posztra

A Reuters által megkérdezett szakértők véleményéből az derül ki, hogy a fénykora idején, 2014 és 2017 között Irak és Szíria mintegy harmadát elfoglaló és ebben az időszakban számos nyugat-európai terrortámadást inspiráló ISIS új vezetője az eddigi két vezetőhöz hasonlóan iraki származású lesz. Fadhil Abu Rgheef iraki biztonsági tisztviselő a Reuters-nek meg is nevezte a szerinte az ISIS vezetésére esélyes négy személyt:

Egyikük Abu Khadija, akinek legutoljára ismert pozíciója az Iszlám Állam iraki részlegének vezetése volt. Másik potenciális jelöltnek Abu Muslim számít, aki az iraki Anbar tartományban vezeti az ISIS helyi szervezetét. A harmadik szóba jöhető személyről, Abu Salihról igen kevés információ áll rendelkezésre, de azt tudni lehet róla, hogy közel állt mind Bagdadihoz, mind Kurejsihez is. Kurejsi negyedik lehetséges utódja Abu Yassir al-Issawi parancsnok lehet, akiről korában azt hitték, hogy elesett a harcokban, korábban ugyanis iraki és amerikai források is azt közölték, hogy életét vesztette egy 2021. januári légicsapásban.

Most azonban iraki hivatalos források szerint erős a gyanú, hogy Issawi mégis él. Ha ez igaz, akkor a több ezer követővel bíró parancsnok mindenképpen lehetséges utódként vehető számításba, miután az ISIS támadásainak megtervezésében jelentős tapasztalatokkal rendelkezik.

A Kurejsivel kapcsolatban korábban anyagokat közlő New Lines magazin – Reuters-nek nyilatkozó – szerkesztője is arra számít, hogy egy veterán iraki dzsihadista lesz az új vezető. Hasszán Hasszán szerint Kurejsi utódja abból a szűk körből kerülhet ki, amely már a kezdeti évektől irányítja az Iszlám Állam szervezetét. Ezzel szemben vannak olyan elemzők, akik úgy vélik, nem biztos, hogy az új vezető is ebből a belső körből kerül ki, szerintük elképzelhető egyfajta generációváltás is az ISIS vezetésében.

Kurejsi inkább vallási vezető, mint katonai vezető volt

Kurejsire – aki sosem beszélt nyilvánosan az ISIS harcosaihoz, kerülte az elektronikus kommunikációs csatornákat, jellemzően a háttérben meghúzódva irányított – az ISIS fegyveresei inkább mint vallási vezérként, az iszlám jog nagy ismerőjeként, mintsem igazi katonai vezetőként tekintettek. Pedig egykoron a 2003-as amerikai invázió révén megbuktatott iraki diktátor, Szaddám Husszein hadseregében is szolgált, de az iraki Moszul egyetemén vallási tanulmányokat is folytatott. Kurejsi vezényelte le azt a folyamatot, amely során az Iszlám Állam működése jelentősen átalakult azután, hogy a kalifátusát 2014 júniusában Moszulban kikiáltó ISIS 2017-ben először iraki területeit, majd 2019 márciusában az utolsó szíriai enklávéját is elveszítette.

Joe Biden amerikai elnök Kurejsi likvidálása után azt emelte ki az ISIS volt vezetőjétől, hogy ő volt az Északnyugat-Irakban élő jazidik elleni 2014-es népirtás irányítója, valamint ő tartotta a kapcsolatot a világ más pontjain, Ázsia többi részén és Afrikában működő, az ISIS-hez felesküdött dzsihadista szervezetekkel.

Kurejsi a kezdetek óta szerepet vállalt az Iszlám Állam tevékenységében, amely az Irak elleni 2003-as amerikai invázió után jött létre még az al-Kaida dzsihadista terrorszervezet helyi csoportjaként azokból a szunnita fegyveresekből, akik az amerikai erőkkel, illetve az USA által támogatott síita vezetésű bagdadi kormányzattal szemben ragadtak fegyvert. Ekkor a szervezet neve még Iraki Iszlám Állam volt a mostani Iraki és Szíriai Iszlám Állam (innen ered az angol ISIS rövidítés) helyett, amelyet az után vett fel, hogy a 2011-es arab tavasz folyományaként kitört szíriai polgárháború okozta zavaros helyzet lehetőséget teremtett a szíriai terjeszkedéshez is.

Kurejsiről azt is tudni lehet, hogy a kétezres évek közepén az Irakban szolgáló amerikai erők elfogták, és abban az amerikai fennhatóságú iraki börtönben tartották fogva, ahol Bagdadi is megfordult. Az ISIS potenciális új vezetőiként megnevezett személyek egyike sem került azonban még amerikai őrizetbe a Reuters-nek nyilatkozó iraki ezredes szerint.

Az ISIS a következő napokban, hetekben dönthet az új vezetőről.

Bagdadi halálakor már öt nappal később megnevezték Kurejsit új vezetőként. Elemzők azonban most felhívják a figyelmet arra, hogy az új vezető kinevezését feltehetően megelőzi egy átfogó belső vizsgálat, amely annak kiderítését célozza, hogy az amerikaiakhoz miként szivároghatott ki információ Kurejsi rejtekhelyéről. Emellett azt is meg kell vizsgálniuk, hogy a Kurejsire lecsapó művelet során az amerikai különleges erők szereztek-e be értékes információkat az ISIS-vezér rejtekhelyül szolgáló házban. Az amerikai kormányzat ugyanis Bagdadi likvidálásához hasonlóan Kurejsi kiiktatása esetében sem a gyakran használt drónos támadást, hanem kommandós rajtaütést alkalmazott, aminek egyrészt az lehetett az oka, hogy ha mód nyílik rá, akkor élve kerítsék kézre a dzsihadista vezetőt, másrészt, hogy így akár értékes információkat is be lehetett gyűjteni az ISIS-vezető rejtekhelyéről.

Pár napja egy börtönt támadott meg az ISIS

Az amerikai védelmi miniszter az ISIS elleni „súlyos csapásként” értékelte Kurejsi kiiktatását, elemzők azonban megjegyzik, hogy

bár a vezető elvesztése okozhat átmeneti zavart az ISIS számára, ennek nem lesz túl nagy hatása a szervezet működésére.

Az ISIS ugyanis az iszlám szabályainak követését középkori brutalitással megkövetelő kalifátus megszűnése óta nem egy erős központból irányított szervezetként, hanem sok kisebb helyi terrorista sejt hálózataként működik, amelyek gyakran autonóm módon döntenek az akcióikról.

Szakértők szerint az ISIS továbbra is súlyos fenyegetést jelent majd Észak-Irakban és Északkelet-Szíriában, miután kihasználhatják a két ország igen instabil helyzetét.

Irakban a központi bagdadi kormányzat és az északi területeken autonómiával bíró kurdok csapatai között néhol 40 kilométeres senkiföldje alakult ki, ami jó táptalajt nyújt az ISIS tevékenysége számára. Szíriában pedig az látszik, hogy az ISIS kalifátusának megbuktatása után az addig az Iszlám Állam ellen közösen harcoló feleknek komoly vitáik vannak egymással. Szíriában az Eufrátesz nyugati partján az Irán által támogatott síita milíciák, valamint a szíriai kormányerők vannak jelen, míg a keleti parton az USA által támogatott kurd erők. Továbbá a 600 kilométer hosszú, különböző fegyveres erők által ellenőrzött iraki-szíriai határon keresztül az ISIS fegyveresei viszonylag könnyen járhatnak ide-oda a földalatti alagutakon.

Az ISIS kalifátusát legyőztük, azonban az ISIS sosem lett megsemmisítve. Nem sikerült befejeznünk a munkát

– foglalta össze a jelenlegi helyzetet az Iszlám Állam elleni küzdelemben jelentős erőket mozgósító iraki autonóm kurd régió korábbi terrorellenes vezetője, Lahur Talabani a Reuters-nek. Olyannyira nem lett felszámolva az ISIS, hogy a kalifátusának bukása óta eltelt időszak legnagyobb támadását pár hete, január végén követte el a gerilla harcmodort folytató szervezet. A dzsihadista fegyveresek a kurdok ellenőrizte Északkelet-Szíriában található Haszeke település börtönét támadták meg, hogy kiszabadítsák az ott fogva tartott több száz harcostársukat. A hatnapos ostrom során 40 kurd fegyveres, illetve 77 börtönőr vesztette életét, miközben az ISIS részéről 374 volt a halottak száma, amibe a támadókon kívül fogvatartottak is beletartoznak. A börtön ostromával egy időben pedig Irakban a hadsereg egyik támaszpontját támadták meg az ISIS harcosai, aminek 11 iraki katona esett áldozatul. Évek óta ez volt az egyik legsúlyosabb ISIS-támadás az iraki hadsereggel szemben. Az ilyen nagyobb akciók mellett az ISIS napi szinten hajt végre kisebb támadásokat, robbantásokat, öngyilkos merényleteket Irakban és Szíriában, amelyek száma tavaly több száznyi volt.

Az ISIS fegyvereseinek számát 2014-16 között – amikor 6-9 millió ember élt a kalifátus uralma alatt – 30-40 ezer fősre becsülték, ami 2019-re, a kalifátus bukásakor amerikai kormányzati becslések szerint 14-18 ezer főre csökkent, akik közül mintegy háromezret tett ki a külföldi zsoldosok száma. Sok helyi fegyveresük visszatért a normál életbe, de elemzők szerint amint alkalom nyílik rá, készek lesznek újra fegyvert ragadni. Az ENSZ becslése szerint jelenleg is mintegy 10 ezer ISIS-harcos lehet szétszóródva Irak és Szíria különböző térségeiben, míg más szakértői számítások 4-6 ezer főre teszik a fegyveresek számát. Emellett több ezer ISIS-harcos harcos van bebörtönözve. A kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) több mint 20, ISIS-fegyvereseket fogva tartó börtönt igazgatnak, valamint ők működtetik az al-Hol menekülttábort is, ahol az ISIS-fegyveresek 62 ezer családtagja él. Az SDF azonban állandóan arra panaszkodik, hogy nem kap elég nemzetközi támogatást ezek fenntartásához. Az észak-kelet szíriai kurd erők számára az Iszlám Állam elleni harcban komoly érvágás lenne az is, ha kivonnák a térségből az amerikai csapatokat. Jelenleg mintegy 900 amerikai katona állomásozik Szíriában, illetve 2500 Irakban. Utóbbi országban az amerikai csapatok 2021 végén befejezték az ISIS-szel szembeni harcoló tevékenységüket, és főként az iraki hadsereg képzésében vesznek részt.

Afganisztánban erős az ISIS-jelenlét

Ami az ISIS-nek felesküdött, a világ más részein – Nyugat-Afrikától Afganisztánig – található dzsihadista szervezeteket illeti, elemzők szerint ezek a csoportok is azonnal hűségesküt tesznek majd az új vezetőnek, ahogy az történt Bagdadi likvidálásakor is. Az ISIS külföldi hálózatai közül az Afganisztánban működő Khorasan Tartomány Iszlám Állama (ISIS-K) nevű szervezetet lehet leginkább kiemelni. A Bagdadi áldásával 2015-ben létrejött szervezet fegyvereseinek számát az ENSZ 1500-2200 főre becsülte még a tavalyi tálib hatalomátvétel előtt. Az amúgy a tálibokkal is ellenséges ISIS-K novemberben megtámadta Afganisztán legnagyobb katonai kórházát, ami legalább 25 halálos áldozatot követelt. Előtte pedig többek között azzal tette le névjegyét, hogy a tavaly augusztusi kaotikus amerikai evakuálási akció során öngyilkos merényletet hajtott végre a kabuli reptérnél közel 200 ember halálát okozva. A szervezet Közép- és Dél-Ázsia országaiban is próbálja egyre jobban megvetni a lábát. Az ISIS-K egyre erősebb afganisztáni jelenléte azokat a félelmeket erősíti, miszerint a közép-ázsiai ország ismét az iszlamista terrorszervezetek menedéke lehet, ahogy az volt korábban az Al-Kaida számára.

Afganisztánon kívül Nyugat- és Közép-Afrikában, illetve Egyiptomban a Sínai-félszigeten működik jelentősebb, az ISIS-nek felesküdött szervezet. Becslések szerint az ISIS-hez köthető szervezetek tavaly 22 országban közel 2700 támadást hajtottak végre, vagyis hetente mintegy ötvenet. Az ENSZ szerint az ISIS-hez lojális fegyveresek száma a Sínai-félszigeten 800-1200 közé tehető. A Nigériát, Kamerunt, Csádot és Nigert határoló Csád-tó térségében működő Iszlám Állam Nyugat-afrikai Provinciája (ISWAP) nevű szervezetnek a globalsecurity.org becslése szerint 3500 fegyverese van. Az ISWAP alszervezetének számító – Niger, Mali és Burkina Faso határának térségében igen aktív – Iszlám Állam Nagy-Szahara (ISGS) nevű szervezet 2020-ban 524 támadást hajtott végre több mint 2 ezer halálos áldozatot követelve. Az amerikai külügyminisztérium szerint az Iszlám Állam Közép-afrikai Provinciája nevű szervezethez kötődik a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tevékenykedő Szövetséges Demokratikus Erők iszlamista szervezet, amelynek támadásai az ENSZ szerint tavaly több mint 1200 ember halálát okozták.

Címlapkép forrása: Getty Images