Hatalmas menekülthullámra készülhetünk: több mint egymillió ukrán indulhat meg Magyarország és Lengyelország irányába

Oroszország közel 150 ezer katonát állomásoztat Ukrajna körül, az amerikai vezetők szerint pedig akár már holnap megindulhat Vlagyimir Putyin inváziója. Több, Ukrajnával szomszédos ország – Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia –, illetve a három balti állam megkezdte a felkészülést a háború miatt várható hatalmas menekülthullámra, amely egyes vezetők szerint milliós nagyságrendű lehet.

Bármikor megindulhat az invázió

Hónapok óta nagy a feszültség Ukrajna körül, ahogy Oroszország már közel 150 ezer katonát vont össze az ukrán határon és Fehéroroszágban.

A múlt héten amerikai vezetők már meg is nevezték az orosz támadás lehetséges dátumát: február 16, szerda, azaz a holnapi nap.

Ezt az információt Boris Johnson brit miniszterelnök is megerősítette, míg a fegyveres erőkért felelős brit védelmi államtitkár arra figyelmeztetett, hogy percekkel Vlagyimir Putyin parancsa után bombák hullhatnak Ukrajnára.

Az Egyesült Államok kormánya olyannyira komolyan gondolja az orosz támadás lehetőségét, hogy az elmúlt hetekben leépítették az ukrán fővárosban, Kijevben működő követségüket és arra szólították fel az országban tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy azonnal távozzanak.

Hasonlóan járt el több Amerika-szövetséges ország is: többek közt Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, Lettország, Észtország, Dánia, Hollandia, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is.

Felkészülnek a kelet-európai országok

Mariusz Kamiński lengyel belügyminiszter vasárnap arról írt a Twitteren, hogy országa felkészül az Ukrajnából érkező menekültek lehetséges beáramlására, akik egy esetleges konfliktus miatt Lengyelországban kereshetnek menedéket.

A tweet a lengyel belügyminiszter-helyettes, Maciej Wasik múlt heti nyilatkozatát követte, aki egy lengyel rádióállomásnak azt mondta, hogy a kormány felkészült egy

akár egymillió emberből álló hullámra.

Wasik hozzátette, egyáltalán nem mondanak nemet arra, hogy segítsenek nekik – számolt be a Forbes.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor szombati beszédében elmondta:

Magyarország érdekei itt is világosak. Legelőször is, el kell kerülni a háborút.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy Oroszország inváziója esetén hatalmas menekülttömeg áramlana be az országba:

Háború esetén százezerszám, akár milliós nagységrendben érkeznének menekültek Ukrajnából, és az alapjában rajzolná át Magyarország politikai és gazdasági helyzetét. Emlékezzenek, a '90-es években a volt jugoszláv területekről érkeztek több tízezren, és az sem volt könnyű. Ukrajnából sokkal többen jönnének, alighanem a visszatérés reménye nélkül.

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a kijelölt állami szervek megkezdték a felkészülést, magyarország Háborús végkifejlet esetén is rendelkezik megfelelő forgatókönyvvel és akciótervvel.

Románia, amelynek szintén hosszú határa van Ukrajnával, vasárnap véglegesített egy cselekvési tervet – mondta Lucian Bode belügyminiszter a B1 televíziónak az Al Jazeera beszámolója szerint.

Tudjuk, hogy Lengyelország 1 millió migráns befogadására készül. Készen áll-e Románia arra, hogy több százezer menekültet fogadjon be egy ellenőrizetlen beáramlás során?

– vezette fel a román belügyminiszter.

Több hipotézist is figyelembe vettünk... Jelenleg azt elemezzük, hogy hány menekülttábort tudunk viszonylag rövid idő alatt, 10, 12, 24 óra alatt felállítani. Elemezzük a határ menti megyékben meglévő szálláskapacitásokat, de tárgyalunk a második szakaszról is, a szomszédos megyék részvételével, és az egész országot érintő harmadik szakaszról is.

– írta le a román terveket Bode.

Szlovákia védelmi minisztere szerint egy korlátozott konfliktus esetén is több tízezer menekültre lehet számítani. Roman Mikulec belügyminiszter elmondta, hogy a kormány a fegyveres erőkkel különböző forgatókönyvekre készül, és szoros kapcsolatban áll az ukrajnai hatóságokkal.

A balti államok, Litvánia, Lettország és Észtország szintén közölték, hogy készen állnak a menekültek befogadására. Litvánia belügyminisztere a múlt héten azt mondta, a kormány felkérte az önkormányzatokat, hogy listázzák a rendelkezésre álló lakásokat, és hozzátette, arra számítanak, hogy a menekültek elsősorban Lengyelországból és repülőjáratokkal érkeznek majd.

A lett belügyminisztérium fontolgatja, hogy a keleti határ mentén menekültközpontok sorát hozza létre, amelyekben a fedél nélkül maradt ukrán menekülteket helyeznék el - jelentette hétfőn a BNS hírügynökség.

Izraeli tisztviselők arra készülnek, hogy segítséget nyújtsanak a kitelepített zsidó ukránoknak, ahogyan azt 2014-ben tették, miután Oroszország elcsatolta Ukrajnától a Krímet – írja a Washington Post.

Címlapkép: Kijev polgárai részt vesznek az ukrán Nemzeti Gárda veteránjai által civileknek tartott nyílt katonai kiképzésen, az ukrajnai orosz invázió veszélye közepette. Kijev, Ukrajna, 2022. február 6. (Fotó: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images)