Még nem lehet fellélegezni: Putyin vegyes jeleket küld a brit miniszterelnök szerint

Boris Johnson miniszterelnök szerint Oroszország tábori kórházakat épít az ukrán határ közelében, és több zászlóalj taktikai csoportot visznek közelebb a határhoz, "ami csak úgy értelmezhető, mint egy invázió előkészítése" - számolt be a brit Sky News.

Jelenleg tehát vegyes jeleket látunk, és még több okunk van arra, hogy nagyon kemények és egységesek maradjunk, különösen a gazdasági szankciókkal kapcsolatban

- jelentette ki a brit miniszterelnök.

Nagy-Britannia kormányfője a Twitteren is megosztotta álláspontját:

Vannak jelei az Oroszországgal való diplomáciai nyitásnak, de a ma látott hírszerzési adatok nem biztatóak. Kemény szankciócsomag áll rendelkezésünkre, ha Oroszország a háborút választja. Továbbra is fenntartjuk, hogy a diplomácia és a de-eszkaláció az egyetlen út előre

There are signs of a diplomatic opening with Russia, but the intelligence we are seeing today is not encouraging. We have a tough package of sanctions ready if Russia chooses war. We maintain that diplomacy and de-escalation is the only way forward. pic.twitter.com/JHveOHxIko