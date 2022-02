Vlagyimir Putyinnak érdemes kétszer is meggondolni egy Ukrajna elleni támadást

Hónapok óta nagy a feszültség Ukrajna körül, ahogy Oroszország több mint 100 ezer katonát vont össze az ukrán határon és Fehéroroszországban. Az Egyesült Államok és szövetségesei a helyzet súlyosságát jelezve egyáltalán nem tartják elképzelhetetlennek, hogy Oroszország támadást indítson Ukrajna ellen, Moszkva azonban következetesen tagadja, hogy ez szándékában állna. Bár továbbra sem kizárható egy esetleges orosz invázió Ukrajnával szemben, Vlagyimir Putyinnak számos tényező vonatkozásában kétszer is érdemes meggondolni, hogy belevág-e egy ilyen akcióba, amelynek következményei igen súlyosak lehetnek Oroszországra nézve.

Elfoglalni könnyebb, mint megtartani

Bár Oroszországhoz képest méreteiben számos ország eltörpül, Ukrajna nem kis ország, sőt Oroszország után a kontinens legnagyobb területű állama 42 millió fős népességgel. Jóllehet a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy az ukrán határ mellett felvonultatott orosz haderő nagy valószínűséggel képes lenne felülkerekedni az ukrán csapatokon, egy támadás hosszú távú következményei aggodalomra adhatnak okot Moszkvában.

Tény, hogy Oroszország rendelkezik a világ egyik legfejlettebb és legképzettebb haderejével, azonban nem érdemes elfelejteni azt sem, hogy Ukrajna 2014, azaz a Krím megszállása óta jelentős fejlesztéseket végzett saját védelmi kapacitásainak vonatkozásában. Ennek egyik fontos eszköze volt egy ütőképesebb ukrán haderő célzott felépítése, amelyben előnyt jelent, hogy az ukrán katonák jelentős része az évek óta húzódó konfliktus miatt értékes harctéri tapasztalattal is rendelkezik. A másik említésre érdemes szempont e tekintetben, hogy az évek óta tapasztalható orosz fenyegetés hatására Ukrajna az Egyesült Államoktól és más nyugati országoktól is kapott támogatást, akár katonai szakértők, akár modern védelmi berendezések formájában.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy egy sokkal felkészültebb ukrán haderő néz most farkasszemet az oroszokkal, mint 2014-ben, ez pedig még annak ellenére is nagyban nehezítheti Moszkva dolgát, hogy jelentős az orosz erőfölény Kijevvel szemben.

Nem mellékes szempont az sem, hogy az ukránok egy orosz támadás esetén lényegében honvédő háborút folytatnának, amely jelentősen növelheti a harcoló alakulatok morálját. Még ha sikerülne is a katonai intervenció, Vlagyimir Putyinnak vélhetően azzal is számolnia kell, hogy az ukránok ellenállást tanúsítanának a megszállókkal szemben, az ország ellenőrzés alatt tartása pedig tetemes erőforrásokat igényelne Moszkva részéről. Nem beszélve arról, hogy egy elhúzódó, gyors sikerekkel nem kecsegtető konfliktus esetén az orosz közvélemény is negatív véleménnyel lehet az akcióról, emlékezetes példa lehet ennek kapcsán Afganisztán megszállása, amelybe a Szovjetunió bicskája tört bele.

Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közreadott kép gyakorlótérről visszavonuló harcjárművekről a Voronyezsi területen 2022. február 15-én. Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője bejelentette, hogy megkezdték az állomáshelyükre történő visszatérésre való felkészülést az orosz déli és nyugati katonai körzet azon csapatai, amelyek részt vettek az Oroszország területén zajló hadgyakorlaton. Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Visszafelé sül el a fegyver

Oroszország egyik legfőbb célja a kedélyek borzolásával az, hogy megállítsa a NATO kelet-európai terjeszkedését és megakadályozza Ukrajna esetleges jövőbeli NATO-tagságát. Moszkva ugyanis már évtizedek óta azon az állásponton van, hogy a nyugati szövetségi rendszer rendre újabb és újabb darabokat hasít ki Oroszország befolyási övezetéből. Putyin pedig már olyan vörös vonalakat is kijelölt, amelyek átlépése esetén már konfrontációra is hajlandó a NATO-val.

Ennek egyik eszköze lehet sokak szerint a mostani orosz-ukrán válság, amelytől Moszkva a NATO előretörésének megakadályozását reméli. Könnyen lehet azonban, hogy a feszültség szításával ennek éppen az ellenkezőjét éri el a Kreml, amely három tényezővel jól illusztrálható:

Egy esetleges orosz agresszió esetén olyan országok is komolyan fontolóra vehetik a NATO-hoz való csatlakozást, amelyek ugyan már most is együttműködnek a szövetség tagjaival, de eddig ódzkodtak a belépéstől. Példaként említhető Svédország vagy Finnország. Sanna Marin finn kormányfő ugyan januárban úgy nyilatkozott, hogy a közeljövőben nem terveznek ilyen lépést, azonban kijelentette, hogy kiáll az európai szövetségesei és az Egyesült Államok mellett Oroszországgal szemben, ha az megtámadja Ukrajnát. Hozzátette továbbá, hogy országának megvan a joga arra, hogy ha úgy dönt, a jövőben csatlakozzon a katonai szövetséghez, így nem elképzelhetetlen egy ilyen forgatókönyv. A rendszerváltás után, egészen az ukrán válságig a NATO számtalan alkalommal volt bírálat tárgya több oldalról, miszerint képtelen ellátni funkcióját. Sokan azt is kétségbe vonták, hogy a katonai szövetségnek maradt egyáltalán bármilyen funkciója. Az ukrajnai válság fokozódása azonban a NATO jelentőségét is automatikusan megemelte. Amennyiben Putyin valóban a támadás mellett dönt, úgy vélhetően sokkal inkább azt éri el, hogy a szövetség megerősödik, tagjai pedig összezárnak egy új külső fenyegetéssel szemben. Feltételezhető az is, hogy egy orosz támadást az egyes európai és NATO-országok olyan potenciális fenyegetésként élnének meg, amely erősen motiválná őket védelmi kapacitásaik fejlesztésére. Lengyelország, Svédország vagy éppen Észtország például már tettek is ebbe az irányba lépéseket. Amennyiben ez erősödik, nem kizárható, hogy a jövőben a szövetség tagjai mind teljesítik majd a NATO alapokmányában javasolt, de nem kötelezően előírt 2 százalékos GDP-arányos védelmi költést, amely még inkább növelheti a katonai szövetség erejét Moszkva rovására.

A jelenség realitását jól mutatja Jens Stoltenberg alábbi januári nyilatkozata, a Kelet-Európába vezényelt NATO-csapatok kapcsán:

Amennyiben Oroszország azt akarta elérni, hogy kisebb NATO-jelenlét legyen a határai mentén, akkor éppen az ellenkezőjét sikerült elérnie.

Róka fogta csuka

Az orosz-európai kapcsolatok vonatkozásában természetesen nem hagyható figyelmen kívül az energia kérdése, ugyanis az EU gázszükségletének nagyjából 40 százaléka származik Oroszországból.

Ennek egyik olvasata, hogy az EU nagy mértékben ki van szolgáltatva az orosz gázexportnak, ezt a függőséget pedig rövid távon szinte biztosan nem sikerül felszámolni. A kitettségre csupán ráerősítene az Északi Áramlat-2 névre keresztelt gázvezeték, amely Oroszországot köti össze Németországgal, de hivatalosan még nem léphetett működésbe. A vezeték megépítését számos ország, többek közt az Egyesült Államok is bírálta, mivel álláspontjuk szerint csak növelné Moszkva amúgy is erős befolyását az európai energiapiacon.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) és Olaf Scholz német kancellár sajtótájékoztatót tart a moszkvai Kremlben 2022. február 15-én. Fotó: MTI/AP/Szputnyik/Sergey Guneev

Az energiaexport azonban legalább ennyire fontos Oroszországnak is, amely költségvetési bevételeinek jelentős részéért felel. Ennek legnagyobb szelete pedig Európában csapódik le, ahol Moszkva már a szovjet időktől kezdve igyekezett magát, mint megbízható energetikai partnert beállítani.

Egy Ukrajna elleni orosz támadás azonban jelentősen felkavarná az állóvizet, amely alól az energetikai szektor sem lenne kivétel. Olaf Scholz német kancellár januári kijelentése alapján Ukrajna megtámadása esetén akár az Északi Áramlat-2 leállítása is szóba jöhet, mint szankciós lehetőség.

Az ugyan biztosan kijelenthető, hogy az orosz támadás megindításával járó kölcsönös gazdasági-pénzügyi szankcióknak az Európai Unió inná meg leginkább a levét rövid és középtávon, Moszkva is sokat kockáztatna. Egy ilyen lépés ugyanis nagy lökést adhat azon uniós törekvéseknek, amelyek az energetikai szuverenitást és végső soron a Moszkvától való függés megszüntetését tűzik ki célul az energiahordozók piacán.

Szankciók garmadája

Moszkva ellen már 2014-ben életbe léptettek gazdasági szankciókat, azonban ezen büntetőintézkedések hatékonyságát illetően megoszlanak a vélemények. Bár az világos, hogy az orosz gazdaság az utóbbi években alkalmazkodott a szankciós nyomáshoz, az nem jelenti azt, hogy további, keményebb szankciók ne mérnének jelentős csapást Moszkvára. Márpedig egy Ukrajna elleni esetleges invázió esetén borítékolható lenne egy újabb szankciós csomag Oroszországgal szemben, amelynek több típusa említhető:

Személyeket célzó szankciók. Itt a kulcsfontosságú iparágak, illetve a harci cselekmények végrehajtóit érintő szankciókra kell gondolni, beleértve akár Vlagyimir Putyin legbelső körét, sőt akár őt magát is.

Pénzügyi szankciók széles tárháza. Itt a célzott, néhány céget, ágazatot, részterületet érintő szankcióktól a banki-pénzügyi intézmények és ügyletek (pl. nemzetközi kötvénykibocsátás) széles tárházáig terjedő lehetőségek vannak.

Az orosz kutatási és műszaki-technológiai fejlődés hátráltatását célzó szankciók (chipek, mesterséges intelligencia, stb.), illetve az energetikai infrastruktúra terjeszkedését célzó szankciók.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 06. Ha Putyin támad, a gáz mellett sok más területen is nagy bajba kerülhet Európa

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images