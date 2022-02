Még egyáltalán nem biztos, hogy Trump Magyarországra jön

Az elnök fia, Donald Trump Jr. azzal hirdeti a Budapesten rendezett konzervatív seregszemlét, hogy ott lehetőség lesz az egykori elnökkel is találkozni

– írta a vg.hu, azonban ezzel ellentétben még egyáltalán nem biztos, hogy Donald Trump korábbi amerikai elnök Magyarországra érkezik.

Bár hivatalos bejelentés a konferencián felszólalókról még nem érkezett, Donald Trump fia, Donald Trump Jr. Twitter bejegyzése kevés kétséget hagy afelől, hogy a politikus-üzletember Budapestre érkezik

– folytatja a portál, de a hivatkozott tweetben Donald Trump Jr. nem említi Budapestet.

Az ifjabb Trump tweetje alapján az Egyesült Államok 45. elnöke február végén Floridába látogat, hogy a CPAC nagyszabású konferenciáján vegyen részt, Orlandóban.

Guys click the link below and get a chance to meet my BIG GUY at CPAC with airfare and hotel covered!!! Meet President Trump! ⁦⁩ @CPAC