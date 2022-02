Biden szerint bármikor kitörhet az orosz-ukrán háború, lövöldözés miatt vizsgálódik Oroszország

Az elmúlt hetekben több műhöldfelvétel is napvilágot látott arról, hogy Oroszország több Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert telepített Fehéroroszországba, egyebek mellett a lengyel határhoz kifejezetten közeli Breszt térségébe is. Az orosz védelmi minisztérium több videófelvételt is felrakott, melyeken az látható, hogy a rakétarendszerekkel gyakorlatoznak. Ezek az egyes elemzők szerint a világ legjobbjának számító rakétarendszerek nem csupán Ukrajna légierejére jelentenek extrém fenyegetést, de egyszerre a NATO elrettentésére is szolgálnak.