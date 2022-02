Megjelentek az oroszok rettegett Sz-400-asai - vajon mire készülnek?

Az elmúlt hetekben több műhöldfelvétel is napvilágot látott arról, hogy Oroszország több Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert telepített Fehéroroszországba, egyebek mellett a lengyel határhoz kifejezetten közeli Breszt térségébe is. Az orosz védelmi minisztérium több videófelvételt is felrakott, melyeken az látható, hogy a rakétarendszerekkel gyakorlatoznak. Ezek az egyes elemzők szerint a világ legjobbjának számító rakétarendszerek nem csupán Ukrajna légierejére jelentenek extrém fenyegetést, de egyszerre a NATO elrettentésére is szolgálnak.

A világ legjobb légvédelmi rendszere?

A múlt héten írtunk Oroszország Iszkander-rakétarendszereiről, ezek mellett rendre nagy sajtóvisszhangot kapnak az Sz-400-asok is, melyek ellentétben az Iszkanderekkel, nem földi, hanem légi célpontok ellen használatosak.

Az Sz-400 „Triumf” egy mobil légvédelmi rakétarendszer, a 2000-es évek közepétől kezdték el rendszeresítésüket az orosz haderőben. Alapvetően egy komplex, több járműből álló fegyverrendszerről van szó, amely a legtöbb esetben parancsnoki / adminisztrációs járművekből, föld-levegő rakétarendszerekkel felszerelt szállító-indítójárművekből és lokátoros járművekből, radarközpontokból tevődik össze.

Orosz Sz-400-asok Fehéroroszországban. Fotó: Russian Defence Ministry\TASS via Getty Images

Egy teljes rendszer alapvetően 72 indítóból és 384 föld-levegő rakétából áll. A legtöbb, sajtóban föllelhető, Sz-400-asról készült képen 48N6E2, illetve 48N6DM rakétaindítók láthatók, ezek a fegyverrendszerek 200-250 kilométeres lőtávolsággal rendelkeznek, elsősorban ballisztikus rakéták, cirkálórakéták semlegesítésére valók. Ezeket kiegészítik még 9M96E-es típusú, aktív radarkövetéssel működő rendszerek, melyek gyorsan mozgó merevszárnyas repülőgépek ellen hatékonyak, illetve elsősorban drónok ellen használatos 9M96-es indítók. Alkalmasint felturbózzák az Sz-400-as rendszereket még Pancír mobil légvédelmi rendszerekkel is, kialakítva ezzel egy több rétegű légvédelmi vonalat adott konfliktuszónában.

Az Sz-400-as komplexumokat a mai napig a világ egyik legjobb légvédelmi rakétarendszerének tartják. Ennek oka többek közt az, hogy képes egyszerre több száz célpontot nyomon követni, több tucatot megsemmisíteni, illetve a létező összes levegőből érkező fenyegetés ellen fellépni. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy hatékonyan el tud hárítani drónokat, cirkálórakétákat, egyes vélemények szerint az Egyesült Államok ötödik generációs, F-22-es és F-35-ös vadászgépeit is semlegesíteni tudja.

Az Sz-400-asok egyébként onnan is ismerősek lehetnek, hogy igencsak komoly nemzetközi botrány volt pár éve abból, hogy a NATO-tag Törökország is e légvédelmi rakétarendszerek beszerzése mellett döntött. A döntés miatt az Egyesült Államok több török vállalatot és tisztségviselőt is szankcionált, illetve kirúgták Ankarát az F-35-ös programból. A részben politikai, részben stratégiai jellegű beszerzés után azért sokat romlott a Moszkva-Ankara viszony, ettől függetlenül beüzemelték végül az Sz-400-asokat Törökországban.

Törökország mellett egyébként Kína és India is vásárolt Sz-400-asokat.

A lengyel határnál vannak

Az ukrán határ térségében történt csapatösszevonások kapcsán rengeteg műholdfelvétel látott napvilágot arról, hogy Oroszország több Sz-400-as rendszert is kitelepített a térségbe. Különösen Fehéroroszországban volt nagy mozgolódás, ahova két Sz-400-as zászlóaljat küldött Oroszország, a napokban pedig azt is bejelentette Alekszanr Lukasenka elnök, hogy Minszk köré és Sz-400-asokat telepítenek.

A second S-400 bn has also been identified at Luninets via https://t.co/CiV9Bbrf2g — The (Rage) February 13, 2022

A Fehéroroszországba telepített Sz-400-asokkal Oroszország nem csupán az ukrán légierőre nézve jelent igencsak jelentős fenyegetést, de szükség esetén sakkban tudja tartani a balti térség, Lengyelország felől érkező, esetleges NATO-légitámogatást is. Oroszország nyilván nem tervez NATO-gépekre lőni, de jelenlétük óvatosságra inti a katonai szövetség döntéshozóit, akik alternatív útvonalakat kell, hogy használjanak, ha egy nyílt konfliktus esetén Ukrajnát akarják például ellátmánnyal támogatni.

Az elrettentő szándék egyébként abból is látszik, hogy Oroszország egyáltalán nem titkolja, hogy Sz-400-asokat telepítettek Fehéroroszországba, az elmúlt napokban rengeteg videót töltöttek fel az ott folytatott „hadgyakorlatokról” (míg például az Iszkanderekről egyet sem látni).

Ezen, az orosz védelmi minisztérium által közzétett videón még fogadóünnepséget is rendeztek a Fehéroroszországba érkező Sz-400-asoknak:

Ez a videó pedig a lengyel-fehérorosz határon található Breszt mellett készült:

Persze nemcsak Ukrajna térségében gyakorlatoznak most, itt a Finnország mellett található Leningrád Oblasztban állították fel az Sz-400-asokat.

Címlapkép: Kirill Kukhmar\TASS via Getty Images