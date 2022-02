Nesze neked, Trump-fal: a Biden-kormány robotkutyákat küld a mexikói határra

A hivatalos indoklás szerint azért van szükség a robotkutyákra, mert a 2000 mérföldes régióban számos olyan terület van, melyet kifejezetten nehéz átjárni hagyományos járművekkel, lovakkal vagy gyalog, a robotkutyák viszont kiváló terepjáró képességekkel rendelkeznek.

A robotkutyák feladata elsősorban a megfigyelés lesz, főként az illegális bevándorlók, csempészek határátlépési próbálkozásainak azonosítása. Intézkedési képességei értelemszerűen nincsenek. Az eszközök komplex érzékelő- és kamerarendszerekkel lesznek felszerelve: amellett, hogy hőkamerákkal, éjjellátóval is ellátják őket, szenzoraik képesek lesznek a fegyverek és kábítószerek érzékelésére is.

Ehhez hasonló robotkutyákat használ már több amerikai rendőri szervezet és a légierő is.

A kutyákat a Ghost Robotics fogja leszállítani az DHS-nek. Ez azért is érdekes, mert ugyanez a vállalat tavaly egy olyan robotkutyát mutatott be, melyet fel lehet szerelni egy több mint 1000 méteres lőtávolsággal rendelkező, távirányítható fegyverrel is.

Robot dogs now have sniper rifles https://t.co/V3fF4qIeLk — New (York) October 19, 2021

Fontos hangsúlyozni, hogy egyelőre nincs arról szó, hogy a DHS határra vezényelt kutyáit is felfegyvereznék, de érdekes kontraszt, hogy például a rendőrségi robotkutyákat beszállító Boston Dynamics szigorúan tiltja gépeik felfegyverzését, a Ghost Roboticsnál viszont nincs ilyen kitétel.

A robotkutya-projekt mindössze egy elemét képezi annak az „okosfalnak,” melyet Joe Biden elnök bevándorlási terveiben az amerikai-mexikói határra „telepít.” Mint ismert, a demokrata elnök felhagyott elődjének falépítési terveivel, viszont továbbra is fontosnak tartja a határvédelem kérdését; elsősorban eszköztárában különbözik Trumptól.

Az „okosfal” tehát nem egy fizikai határfal lenne, hanem egy komplex, digitális eszközökkel felszerelt megfigyelési rendszer, robotokkal, drónokkal, radarokkal. Az amerikai kormány még olyan üvegszálas kábelek beszerzésén is dolgozik, melyekkel a föld alá ásott alagutakat lehetne érzékelni.

A Guardian kiemeli azt is, hogy a DHS hatásköre kiterjed a határtól egészen 100 mérföldre található településekre is, ahol már most is alkalmaznak olyan drónokat, melyek arcfelismerésre, rendszámtábla-leolvasásra alkalmas rendszerekkel „vadásznak” az illegális bevándorlókra.

Emberjogi csoportok elítélték a DHS beszerzését.

