A jegybanki ingyenpénz korszaka lejárt, a piacok kezdhetnek aggódni

A Covid-19 válságot követő, megnövekedett államadósságterhekkel jellemezhető időszakban különösen megnőtt a monetizálás, azaz az adósságok jegybankok által történő finanszírozásának vonzereje a fejlett országok körében. Az adósság kezelésének alternatív lehetőségeihez képest (pl.: adósságátstrukturálás, magasabb adók kivetése) kétségtelenül kényelmesebb megoldás a jegybankok segítségül hívása, azonban a gazdaságban jellemzően nincs ingyenebéd. A gazdasági fejlemények pedig egyre inkább arra engednek következtetni, hogy a számlát rövidesen meg kell fizetni. Ennek tételei az infláció, illetve az infláció által indukált jegybanki szigorítás okozta potenciális pénzpiaci turbulenciák lehetnek.

A jegybanki szigorítás elkerülhetetlen

A Covid-19 okozta sokkra megnövekedett költségvetési kiadásokkal reagáltak a legtöbb országban, vagyis emelkedett a kormányzatok finanszírozási igénye. A hitelből történő finanszírozás mellett a jegybankok által történő pénznyomtatás megkönnyíti a forráshoz jutást, ahogy azt a fejlett országok aktív jegybanki műveleteinek gyakorlat is igazolta. Bár hivatalosan a QE nem egyenlő a monetáris finanszírozással, technikailag nagyon hasonló mintázatot követ a kettő. A jegybanki kötvényvásárlások segítenek alacsonyan tartani a kamatokat, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a kormányzatok lényegében ingyenesen tudnak egyre nagyobb költekezéseket megvalósítani, másfelől pedig az adósságfenntarthatóság is kedvezően alakul. A folyamat mellékhatása volt, hogy az alacsony jegybanki kamatok és a példa nélküli monetáris támogatás töretlenül tartották a vállukon a részvénypiacokat.

A monetáris finanszírozásnak létezik ugyanakkor egy korlátja, nevezetesen az infláció, illetve a gazdaság termelőkapacitásának elérése. Azt, hogy a gazdaság egyre közelebb került ehhez a ponthoz, többek között az is igazolja, hogy az USA-ban a kibocsátási rés fokozatosan bezárulni látszik (ld. ábra), valamint a 2021 decemberi inflációs adat a maga 7,12%-ával 1982 óta a legmagasabb értékét vette fel. Bár ez az infláció továbbra sem elsődlegesen az elmúlt évtized expanzív jegybanki politikájának melléktermékeként tekinthető, hanem sokkal inkább a kínálat oldali nehézségeknek, a Fed árstabilitási mandátumának megfelelően köteles fellépni az inflációs nyomás menedzselésében. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy hosszútávon az inflációt továbbra is olyan strukturális tényezők alakítják, mint a technológiai fejlődés, demográfiai folyamatok vagy a globalizáció, amelyek dezinflációs hatással bírnak. Ennek ellenére, bármilyen mögöttes okokkal is magyarázható a jelenleg tapasztalat inflációs nyomás, amennyiben az beépül a várakozásokba, a monetáris beavatkozás szükségessé válik. Ezt egészíti ki, hogy az USA-ban a munkanélküliségi ráta januárban 4% volt, a munkaerőpiac tehát meglehetősen feszesnek mondható.

Összességégben tehát indokolttá vált a monetáris szigorítás. Ettől pedig kezdenek idegesen viselkedni a piacok.

A szigorítás ütemezése és mértéke kulcsfontosságú

Az eszközvásárlások kivezetésére 2013-ban már láthattunk példát, a mostani forgatókönyv azonban várhatóan más menetrend mentén fog majd megvalósulni. Csekély esélye van az akkori taper tantrum megismétlődésének, vagyis a Fed bejelentésére adott, elsősorban feltörekvő piacokat érintő turbulens reakciók, és pánikszerű eladási hullám újbóli megvalósulásának. Ennek fő okai a jelenlegi, nagyobb kiszámíthatóságot ígérő jegybanki kommunikáció és gazdasági környezet megváltozott jellege. Mindazonáltal, a bizakodóbb gazdasági fejleményekkel összhangban a mostani szigorítási fázis várhatóan sokkal gyorsabb lesz. Mindez pedig valós aggodalmat ad a piacok számára az esetleges túl agresszív fellépést illetően. Ez azt jelentené, hogy a Fed közel azonos időben kezdene el kamatot emelni, csökkenteni az eszközvásárlásainak mértékét, illetve leépíteni a mérlegének a méretét. A 2013-as szigorítás esetén az események között közel két éves volt az átfutási idő.

Ha a FED megszünteti a vásárlásait a kötvénypiacokon, akkor a kötvények iránti kereslet visszaesik, vagyis a kötvényárak szintén csökkennek, az ezekkel ellentétesen mozgó hozamok pedig emelkednek.

Ez egyfelől azt jelenti, hogy a valamivel vonzóbbá váló állampapírhozamok elkezdenek versengeni a részvényekkel a befektetők pénzéért. Ez pedig újabb negatív hatást fejthet ki a részvénypiacokra a bizonytalan kilátások okozta megnövekedett volatilitás mellett. A másik oldalról megközelítve ugyanakkor fontos kiemelni, hogy e folyamat akkor történik, amikor a kormányzat költekezési igénye a gazdasági kilábalás megvalósításával párhuzamosan egyébként is magasabb szinteket ölt, vagyis a nagyobb finanszírozási igény miatt az állampapírok kínálata emelkedik. A magasabb kamatok értelemszerűen magasabb adósságterhet jelentenek amellett, hogy megszűnik a jegybank által nyújtott finanszírozási forrás. Ez azért is kedvezőtlen, mert ebben az esetben a kormányzat már nem a jegybanknak fizeti a kötvényei után esedékes kamatokat, hanem magánszereplőknek. Vagyis, a Fed semmilyen körülmények között nem lesz lehetősége arra, hogy a kamatbevételeit a költségvetésbe befizesse. A szinte ingyenes finanszírozási forrás korszaka tehát megszűnik.

Mindeközben a részvénypiacon a magasabb inflációs ráták okozta emelkedett kamatszintek rontják a részvényértékeléseket is. A tervezett jövőbeli pénzáramok jelenértéke alacsonyabb lesz a magasabb kamatok mellett. A tőzsdei teljesítményben tehát kulcsfontosságúvá válik, hogy a vállalatok képesek lesznek-e fenntartani a piaci várakozásoknak megfelelő növekedési ütemet. A hatások továbbra sem egyértelműek, hiszen bármilyen szigorítási lépésről is beszélünk, az fellendüléssel jellemezhető bika piac környezetében valósul meg.

A Fed mérlegének leépítését illetően többféle járható út létezik. Az egyik, hogy a központi bank elkezdi eladni a kötvényeket. Amennyiben ez történik, úgy az tovább növeli a kötvénypiaci kamatokat. Utóbbi pedig tovább erősítve a fenti folyamatokat, ismételten finanszírozási nehézségekhez vezethet, illetve magasabba volatilitást eredményez a pénzpiacokon. Kevésbé drasztikus megközelítés, ha a központi bank többé nem fekteti be újra a lejárt kötvények után visszakapott pénzösszeget és a kamatokat, illetve ha a Fed egyszerűen csak lejáratig tartja az értékpapírokat, és lassan, fokozatosan építi le a mérlegét.

A drasztikusabb fellépést indokolnák a hozamgörbét érintő fejlemények. Ha a kincstárjegyek hozamait tekintjük, akkor az látható, hogy január közepén a két éves kincstárjegy hozama először a pandémia óta 1% fölé emelkedett. Ez pedig tovább csökkentette a hosszabb lejáratú papírok hozamelőnyét, vagyis fennáll a hozamgörbe laposodásának veszélye. Jellemzően, amikor a Fed kamatot emel, a hozamgörbe laposodik, és a hosszabb lejáratú hozamok kisebb mértékben emelkednek, mint a rövidek, vagy esetlegesen csökkennek. Ennek mögöttes oka, hogy a szigorúbb monetáris politika a gazdaság lassulását és alacsonyabb jövőbeli inflációt vetít előre, a befektetők elvesztik bizalmukat a jövőbeli gazdasági kilátásokat illetően. Ez pedig ismét alátámasztja, hogy az egyes szigorító lépéseket egymással párhuzamosan, de legalábbis a korábbiakhoz képest gyorsabban valósítsák meg. Amennyiben ugyanis a központi bank elkezdi eladni a mérlegéről a kötvényeket, úgy a hosszú kamatok nagyobb mértékben képesek emelkedni. Mindez pedig kevésbé ösztönöz a magasabb pénzpiaci kockázatvállalásra. A hatások azonosítása során ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy a piacok eddig mely lépéseket árazták be. Csak azon döntések okozhatnak változást a jelenlegi fejleményekhez képest, amelyek nincsenek beárazva.

A kiszámítható jegybanki kommunikáció segíthet, de továbbra is kötéltáncot jár a Fed

Annak ellenére, hogy a Fed kiszámítható kommunikációt ígért, a bizonytalanság növekedése továbbra is nehezen elkerülhető, ami minden bizonnyal negatívan hat majd a részvényárakra. Ez annak fényében különösen veszélyes, hogy az elmúlt évtizedben a vezető tőzsdeindexek lényegében töretlen növekedést produkáltak. A lakossági befektetők jelenléte drámaian megnőtt a tőzsdéken az intézményi befektetők mellett. Ez, a sok tekintetben tapasztalatlan befektetői réteg, amelyik tulajdonképpen eddig csak a tőzsde emelkedő szakaszának jótékony hatását érezhette, nagyobb valószínűséggel fog kiszámíthatatlan magatartást követni. Ez ugyancsak növelheti a pánikszerű tőzsdei reakciók valószínűségét, ami a befektetők tömeges veszteségét eredményezheti.

A kormányzatok oldaláról pedig érdemes körültekintően bánni a modern monetáris elmélet (MMT) által is gyakran hangoztatott alaptézissel, miszerint az országok nem tudnak fizetésképtelenné válni, ha az adósságukat a saját valutájukban tartják, ugyanis a jegybank bármikor képes előteremteni a szükséges pénzmennyiséget. Az ily módon finanszírozott kormányzati költekezések megkövetelik a tudatos, megfelelő célokra fordított forrásallokációt. Aláhúzandó továbbá, hogy a jegybankok adósságfinanszírozásának egy fontos korlátja az infláció. Mint látható, az infláció elleni harc ugyanakkor súlyos problémák eszkalációjához vezethet, ide értve az adósságfenntarthatóság kérdéskörét, illetve a részvénypiaci összeomlás potenciális veszélyének emelkedését. Mindez újabb nyomást helyezhet - az utóbbi évtizedben egyébként is nehezített terepen működő - jegybankok vállára.

A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet munkatársa

