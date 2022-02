A Nyugat felkészült a legrosszabbra

A NATO főtitkárával, Jens Stoltenberggel folytatott brüsszeli megbeszéléseket követően Truss arra figyelmeztetett, hogy az orosz katonai fellépés Ukrajna ellen "nagyon valószínűnek tűnik", de hangsúlyozta, hogy "folytatni kell a diplomáciát".

A brit külügyminiszter a Twitteren nyomatékosította:

Az Egyesült Királyság és a szövetségesek fokozzák a felkészülést a legrosszabb forgatókönyvre.

Met . Diplomacy must be pursued but a Russian invasion of Ukraine looks highly likely. The UK and allies are stepping up preparations for the worst case scenario. We must make the cost for Russia intolerably high. @jensstoltenberg