Átlépte az ukrán határt az orosz haderő, katonák hatoltak be az országba

Vlagyimir Putyin orosz elnök ma elismerte a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságot, a bejelentés után nem sokkal "békefenntartókat" rendelt a vitatott hovatartozású térségbe.

A Twitteren meg is jelentek az első olyan felvételek, melyek több forrás szerint is az első orosz, Ukrajna területére behatoló konvojokat mutatják.

First Russian troops enter Ukraine. Again, formally. They have been there since 2014 pic.twitter.com/UZbk06glON