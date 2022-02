Milyen koronavírus? Száguld a brit gazdaság

Nyolchavi csúcsra emelkedtek a brit gazdaság aktivitásának hétfőn ismertetett előzetes februári jelzőszámai, tükrözve az omikron koronavírus-variáns korábbi igen gyors terjedése okozta üzleti aggályok jelentős enyhülését.

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) februárban 60,2-re emelkedett a januárban kimutatott 54,2-ről. A két szektor együttes aktivitási mérőszáma tavaly június óta nem volt ilyen magas. Az elemzői konszenzus 55,5-ös kompozit BMI-indexet valószínűsített februárra.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését jelzik, vagyis az 60,2-es februári kompozit adat a brit gazdaság jelentős ütemű kilábalását mutatja.

A brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor aktivitási mérőszáma a februári kompozit indexen belül 60,8-ra emelkedett az előző havi 54,1-ről, és az átfogó indexhez hasonlóan nyolchavi csúcson jár. Az IHS Markit kiemeli, hogy a szolgáltatási szektor új megrendeléseinek értéke különösen markáns, szintén tavaly június óta nem mért ütemben nőtt februárban, és a fogyasztói kiadások emelkedése mindenekelőtt az utazási, a szabadidős és a szórakoztatóipari szegmensekben érezhető.

Chris Williamson, az IHS Markit üzleti főközgazdásza a februári előzetes BMI-indexek hétfői ismertetéséhez fűzött helyzetértékelésében hangsúlyozta:

a mutatók azt jelzik, hogy a koronavírus-járvány megfékezését célzó korábbi korlátozások enyhítése nyomán máris megugrott az üzleti szektor aktivitása.

Williamson szerint a BMI-mutatók jelezte, markánsan gyorsuló februári kibocsátási növekedés és az ehhez társuló rekordközeli költségoldali nyomás a növeli a monetáris politika egyre agresszívabb szigorításának esélyeit, és mindinkább elkerülhetetlennek tűnik, hogy a Bank of England márciusban - egymás után harmadszor - ismét emelje alapkamatát. A brit jegybank decemberben és februárban is emelte alapkamatát, amely a 0,10 százalékos kiinduló mélységi rekordról a jelenleg érvényes 0,50 százalékra emelkedett. A Bank of England 2004 júniusa óta először hajtott végre kamatemelést két egymást követő monetáris ülésen, és a februári emelés mindössze a negyedik volt a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta eltelt csaknem másfél évtizedben.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics a februári előzetes BMI-indexek hétfői ismertetése utáni gyorselemzésében közölte: az aktivitási adatok arra vallanak, hogy a brit gazdaság levetette magáról az omikron koronavírus-variáns korábbi gyors terjedésének terhét. Mindeközben azonban az infláció is messze a Bank of England 2 százalékos célszintje felett jár.

Ebben a környezetben a Capital Economics londoni elemzői azzal számolnak, hogy a jegybanki alapkamat 2022 végére 1,25 százalékig, a jövő év végére 2,00 százalékig emelkedik.

Címlapkép: Shutterstock