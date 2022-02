Szlávik: az oltottak sokkal kisebb eséllyel szenvednek hónapokig a koronavírustól akkor is, ha megfertőződnek

Az oltottak sokkal kisebb eséllyel szenvednek a poszt-covidtól - mondta Szlávik János a TV2-nek. Az infektológus főorvos szerint a poszt-covid tünetek idővel elmúlnak, és nem minden fertőzés utáni tünet köszönhető a koronavírusnak. Szlávik emellett beszélt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos jövőbeli kilátásokról is.

Kijelenthető, hogy túl vagyunk az ötödik hullám csúcsán, de ahogy a korábbi hullámok során, most is lassan csökken a kórházi kezeltek száma - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főinfektológusa a TV2 reggeli műsorában.

A poszt-covid-tünetekről Szlávik János azt mondta, hogy több százmillió megbetegedés után rengeteg olyan ember volt, aki észlelt magán valamilyen tüneteket. Ugyanakkor nem minden tünet köthető a poszt-covidhoz, ami a fertőzés után jelentkezik.

"Ráadásul a poszt-covid elmúlik

- mondta.

A legutóbbi SARS-járvány során azt vették észre az orvosok, hogy a leghosszabb poszt-covid tünet két év, de a többsége meggyógyul néhány hónap alatt.

Azt is elárulta, hogy a különböző koronavírus-variánsok hasonló poszt-covid tüneteket okoznak, de a jó hír az, hogy az oltások csökkentik a poszt-covid valószínűségét. Aki beoltottként megfertőződik, kisebb eséllyel szenved poszt-covidtól - mondta az orvos.

Szlávik szerint nincsenek felesleges oltások: aki most beoltatja magát, az jól dönt.

A főorvos szerint három oltás a legjobb az omikron ellen, de egy oltás is véd. "Nem lehet azt kijelenteni, hogy egy oltást feleslegesen adnánk be" - mondta.

Szlávik maga is úgy gondolja, hogy egy időre most véget ért a járvány: ha vissza is tér, már nem biztos, hogy ugyanolyan lesz. Sokan ugyanis átestek a járványon, sokan be vannak oltva. Aki így elkapja, az már nem úgy fogja átvészelni, mintha egyáltalán nem találkozott volna a vírussal.

A legnagyobb veszélynek azok vannak kitéve, akik nincsenek beoltva és nem is fertőződtek meg.

Szlávik szerint a szervezet emlékszik a vírusra az antitestek számától függetlenül, ezért Szlávik nem is tartja fontosnak az antitestek mérését. Emellett a főorvos nem gondolja úgy, hogy a koronavírus szezonális vírus, mert voltak példák nyári magas esetszámokra is.

A járványügyi intézkedésekről azt mondja, hogy indokolt lenne mindent eltörölni. Magas az átoltottság és magas a védettség, emiatt eljöhet az a pillanat, hogy minden intézkedésre azt mondjuk, hogy elengedhető.

Címlapkép: Getty Images