Behatoltak az oroszok Ukrajnába – Itt vannak a legfontosabb hírek kedd délután

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő este hivatalosan elismerte a két kelet-ukrajnai szakadár terület, a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét. Az ünnepélyes aláírási ceremónián kölcsönös együttműködési és barátsági megállapodást is kötött a két régió és Oroszország, majd Putyin felhatalmazta az orosz fegyveres erőket, hogy biztosítsák a területeken a béke fenntartását. Bejelentése után nem sokkal orosz katonák hatoltak be a kelet-ukrajnai területekre. A moszkvai döntést sorra ítélték el a nyugati országok vezetői, Joe Biden amerikai elnök alá is írta az első szankciós rendeletet. Kezdeményezték az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd hajnalban már videóüzenetben nyugtatta az ukrán népet, miközben arról is beszélt, hogy Ukrajna nem adja fel területeit.Az öt legfontosabb tudnivaló a konfliktussal kapcsolatosan:1. Vlagyimir Putyin tegnap elismerte a kelet-ukrajnai szakadár területek függetlenségét2. Orosz katonák hatoltak be Ukrajnába, de még nincs nyílt háború3. Ma jelentik be a nyugati hatalmak az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat4. A tőzsdék esnek, az orosz tőzsdét tegnap szétverték5. Magyarország az egységes, EU-s állásfoglalást veszi fel