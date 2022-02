Most mégis mi történik Ukrajna körül? Itt van az 5 legfontosabb tudnivaló

Tegnap elismerte a kelet-ukrajnai szakadár területek függetlenségét Vlagyimir Putyin orosz elnök. Rövidesen ezután katonákat küldött a térségbe „békemisszióra,” az orosz haderő átlépte az ukrán határt, de egyelőre nem támadták még meg az ukrán kormányerők által ellenőrzött területeket. Oroszország súlyos szankciókra számíthat Nyugatról, de a nyílt orosz-ukrán háború még mindig nem biztos, csupán nagyon valószínű. Itt van az 5 legfontosabb tudnivaló a tegnapi Putyin-bejelentésről és ennek következményeiről.

Mit jelentett be Putyin tegnap?

Tegnap este tüzes hangvételű beszédet tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök, mely során lényegében kimondta, hogy Ukrajna Oroszország kreálmánya, az ukrán nacionalizmus gyökértelen ideológia, Ukrajna lop Oroszországtól, atomfegyvert akar fejleszteni, népirtást folytat az ukrán kormány az orosz kisebbség ellen és a Nyugat egyetlen célja, hogy gátolja Oroszország növekedését.

A kifejezetten háborús hangvételű beszéd végén bejelentette: Oroszország elismeri az oroszajkú szakadárok által ellenőrzött Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokat. Ezután aláírt a szakadárokkal egy 10 évre szóló „barátsági egyezményt,” melynek legsúlyosabb pontja talán az, hogy

Oroszország engedélyt kapott a szakadároktól, hogy állandó katonai bázisokat létesítsen az általuk ellenőrzött területen – vagyis Ukrajna keleti részében.

Most háború van?

Tegnap este Vlagyimir Putyin „békefenntartó missziót” indított az újonnan elismert szakadár területekre, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hivatalosan is átlépték az ukrán határt az orosz katonák és behatoltak Ukrajna felségterületére. A katonák azonban megálltak a szakadár területek határánál, nem mentek tovább az ukrán haderő által ellenőrzött térségbe.

Ez még mindig nem jelenti azt, hogy biztosan nyílt orosz-ukrán háború lesz. A szakadár területeket nem ellenőrzi Ukrajna, 2014 óta pedig Oroszország megszállva tartja a hivatalosan Ukrajnához tartozó Krímet is. Ukrajna egészen a Krím annexiója óta úgy tartja, háborúban állnak Oroszországgal, a szakadárokat pedig megszálló erőként emlegetik.

Így tehát az, hogy Oroszország most hivatalosan is behatolt Ukrajna területére, diplomáciai szempontból nem jelent egyelőre változást és nem is biztos még, hogy háborús eszkalációhoz fog vezetni.

A továbbiakban minden azon múlik, hogy Ukrajna megtámadja-e a szakadár területeken tartózkodó orosz katonákat, illetve hogy Oroszország talál-e bármilyen (akár mesterségesen kreált) háborús ürügyet, hogy egész Ukrajnát lerohanják.

Milyen szankciók lesznek?

A nyugati vezetők egyöntetűen elítélték Vlagyimir Putyin bejelentését és bejelentették, hogy szankcionálni fogják Oroszországot az Ukrajna szuverenitását sértő lépések miatt.

Eddig a nagyhatalmak közül egyedül az Egyesült Államok és az EU lépett. A Biden-kormány megtiltotta a szakadárokkal, szakadár területekkel való pénzügyi tranzakciókat, az Európai Unió Külügyi Tanácsa pedig öt Duma-tagot szankcionált.

Ma várhatóan Amerika újabb szankciókat helyez ki Oroszországgal szemben, hasonlóan tesz majd várhatóan Németország, Nagy-Britannia és Franciaország is, illetve közös eu-s fellépés is várható.

A korábban kiszivárgott információk alapján a következőkre lehet számítani:

elképzelhető, hogy leállítják az Északi-Áramlat 2 gázvezeték beüzemelési folyamatát.

Orosz bankok pénzügyi mozgásterét korlátozzák, egyes pénzintézeteket teljesen levághatnak a dollár-rendszerről.

Orosz politikusokra vethetnek ki szankciókat, elképzelhető, hogy Vlagyimir Putyin személyesen is szankciókat kap.

Több információ erről a nap folyamán várható. Valószínű, hogy a legdurvább intézkedéseket a Nyugat arra az esetre tartogatja, hogy az orosz haderő Kijev ellen vonul.

Mik lehetnek a gazdasági hatások?

Az, hogy pontosan milyen gazdasági hatásai lesznek Vlagyimir Putyin döntésének, nagyban függ attól, hogy Oroszország pontosan milyen szankciókat kap majd nyugatról.

Eddig a tőzsdék azonban kifejezetten rosszul reagáltak a krízisre, különösen Oroszországban. A hétfői kereskedést a MOEX orosz tőzsdeindex 11%-os mínuszban zárta, majd az esti kereskedésben 18%-ot zuhantak még a Bloomberg tudósítása szerint. A rubel 5%-ot gyengült a dollárral szemben egy nap alatt.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,65 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 3,23 százalékot esett, míg a CSI 300 0,28 százalékos mínuszban van.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,27 százalék mínuszban nyithat, a CAC 1,42 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 1,45 százalékot eshet.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is jelentősen eshet.

Mit érezhet Magyarország?

Még ha eszkalálódik is a helyzet, nyílt háborús konfliktusba szinte biztosan nem keveredik bele Magyarország, hiszen amellett, hogy a NATO legerősebb országai egyértelművé tették, hogy nem lesz intervenció Ukrajnában, a magyar kormány viszonylag hűvös viszonyt ápol az ukrán kormánnyal.

Ettől függetlenül valószínű, hogy lesz valamilyen formában szolidaritásból történő segítségnyújtás, például most is ápolnak ukrán katonákat magyar kórházakban, illetve elképzelhető, hogy sor kerül a konfliktus elől menekülő emberek, különösen a kárpátaljai magyarok megsegítésére is.

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap egyértelművé tette azt is, hogy Magyarország az egységes EU-s álláspontot támogatja.

A Nyugat és Oroszország közt várható szankciós háború hatásait viszont alighanem mi is megérezzük majd, de talán az orosz-magyar gázszerződésnek köszönhetően nem annyira, mint más, európai országok. Ez is persze csupán egy feltételezés, hiszen nem tudni, pontosan mit tartalmaz a megállapodás.

Címlapkép: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images