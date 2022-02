Szembeszállnak Putyinnal: a hidegháború óta nem látott mennyiségű pénzt öntenek a haderőbe a britek

Az Egyesült Királyság azt kockáztatja, hogy többet költ védelmi felszerelésekre, mint amennyit megengedhet magának - figyelmeztet a brit nemzeti számvevőszék. Ennek ellenére Ben Wallace védelmi miniszter tegnap a brit parlament alsóházában már a hidegháború óta nem látott, 24 milliárd fontos költségnövelésről beszélt. Wallace hangsúlyozta: az Egyesült Királyság elszánt és szembeszáll Putyin agressziójával.

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma még mindig azt kockáztatja, hogy többet költ új fegyverekre és felszerelésekre, mint amennyit megengedhet magának, mivel régóta fennálló problémák vannak, többek között a programok költségeivel kapcsolatos túlzott optimizmus és a költségmegtakarítási célok elérésének képessége miatt - figyelmeztetett a National Audit Office, vagyis a brit nemzeti számvevőszék a Financial Times beszámolója szerint.

A parlamenti kiadásokat felügyelő szerv hétfőn közzétett jelentése szerint a védelmi minisztérium számára 2020 novemberében bejelentett, négy évre szóló, 16,5 milliárd fontos finanszírozási többlet ellenére továbbra is fennáll a "valós kockázat" a minisztérium ambíciói meghaladják a rendelkezésére álló forrásokat".

A többletforrások célja az volt, hogy segítsenek betömni a hadügyminisztérium 10 éves felszerelési tervében lévő többmilliárd fontos lyukat, a tavaly bejelentett költségcsökkentési programmal együtt, amely mindhárom fegyveres szolgálatnál átfogó megszorításokat vezetett be. A minisztérium 2021 és 2031 közötti felszerelési költségvetése jelenleg 238 milliárd fontot tesz ki.

Az állomány leépítése mellett a hadsereg a tervezettnél korábban elveszíti a több mint 700 Warrior gyalogsági harcjárműből álló teljes flottáját, valamint a Challenger II-es harckocsik egyharmadát. Több mint 100 régebbi repülőgépet von ki a használatból, beleértve a légierő Hercules szállító repülőgépekből álló flottáját, míg a Királyi Haditengerészet fregatt- és rombolóflottájának méretét 19-ről 17-re csökkentik, és elveszíti valamennyi aknaszedőjét.

Ben Wallace védelmi miniszter a Sunday Times-nak nemrég azt mondta, hogy a védelmi kiadások emelkednének a NATO-tagállamokban, ha Oroszország inváziót indít. Mindig is azt mondtam, hogy a finanszírozást a fenyegetéshez kell kötni.

Ha a fenyegetés nő, a miniszterelnök [Boris Johnson] megmutatta, hogy nagyon nyitott a további tárgyalásokra

- írta le a változó körülményeket.

A számvevőszék félelme ellenére Ben Wallace a House of Commonsban a hidegháború óta nem látott forrásbővítésről, 24 milliárd font mértékű költségnövelésről beszélt tegnap:

A miniszterelnök támogatta és végrehajtotta a védelmi kiadások legnagyobb mértékű növelését a hidegháború óta. A 24 milliárd font többlet célja a fegyveres erőink modernizálása volt, valamint annak biztosítása, hogy képesek legyünk belépni olyan új területekre, ahol Oroszország és más ellenfelek is fenyegetnek minket. Ez a helyes irány.

A brit védelmi miniszter a felülvizsgálat kapcsán elmondta:

A miniszterelnökhöz hasonlóan mi is következetesek voltunk abban az alapvető kérdésben, hogy ha a fenyegetés változik, mindig nyitottnak kell lennünk a felülvizsgálatra. Azt is fel kell ismernünk, hogy nyugaton az erőnket a szövetségeinken keresztül érjük el: az értékeinkre és a védelmi kiadásainkra vonatkozó szövetségeinken keresztül. Ebben a tekintetben a NATO a legjobb szövetség. Ez az európai biztonság sarokköve. A kiadásaink meghaladják Oroszországét, és a haderőink is ezt teszik. Az egyetlen dolog, amire továbbra is ügyelnünk kell, az az elszántság, mert az elszántság az, amiről ez a válság szól. Mi elszántak vagyunk, a miniszterelnök úr elszánt, és az Egyesült Királyság is elszánt: újra ki fogunk állni értékeinkért, és szembeszállunk Putyin agressziójával.

Címlapkép: Észtország és az Egyesült Királyság NATO harccsoportjai katonai kiképzés közben, az észtországi Lasnában 2022. február 8-án. Paulius Peleckis/Getty Images