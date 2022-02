Az oroszok behatoltak Ukrajnába és súlyos árat fizethetnek érte – Itt vannak a legfontosabb hírek szerda délelőtt

Napról napra nő a feszültség Oroszország és Ukrajna között. Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő este televíziós beszédében kimondta: elismeri a két szakadár kelet-ukrajnai terület, a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét. Ezután felhatalmazta az orosz fegyveres erőket, hogy vonuljanak be a szeparatisták által őrzött területekre. Egyelőre ellentmondásos hírek érkeztek arról, hogy az orosz katonák valóban behatoltak-e a hivatalosan Ukrajnához tartozó régióba, Putyin viszont kijelentette, hogy a két szakadár népköztársasággal kötött egyezmény értelmében egész Donyeck és Luhanszk megyére igényt tartanak, ami már háborút vetít elő Ukrajnával.A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban:1. A világ vezetői sorra ítélték el Putyin döntését és álltak ki Ukrajna szuverenitása mellett.2. Boris Johnson és Joe Biden egyelőre enyhe szankciókat jelentett be, de súlyosabbak is jöhetnek , amennyiben Oroszország megtámadja Ukrajnát. Németország viszont súlyos döntést hozott : leállítják az Északi Áramlat-2 engedélyezését.3. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette : megszakíthatják a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal, később pedig elrendelte a tartalékosok behívását.4. Elmarad a csütörtökre tervezett találkozó Antony Blinken amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között.5. Műholdfelvételek mutatják az új orosz katonai eszközöket az ukrán határon.