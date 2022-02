Portfolio 2022. február 23. 08:27

Napról napra nő a feszültség Oroszország és Ukrajna között. Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő este televíziós beszédében kimondta: elismeri a két szakadár kelet-ukrajnai terület, a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét. Ezután felhatalmazta az orosz fegyveres erőket, hogy vonuljanak be a szeparatisták által őrzött területekre. Egyelőre ellentmondásos hírek érkeztek arról, hogy az orosz katonák valóban behatoltak-e a hivatalosan Ukrajnához tartozó régióba, Putyin viszont kijelentette, hogy a két szakadár népköztársasággal kötött egyezmény értelmében egész Donyeck és Luhanszk megyére igényt tartanak, ami már háborút vetít elő Ukrajnával. A világ vezetői sorra elítélték Putyin döntését, Joe Biden amerikai elnök egyelőre csak enyhe szankciókat jelentett be, de erősebbekre is van kilátás, amennyiben Oroszország valóban megtámadná Ukrajnát.