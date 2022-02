Mozgásban vannak Oroszország csapatai és tankjai a lett miniszterelnök szerint

A NATO-tag Lettország miniszterelnöke és a legfrissebb amerikai hírszerzési értékeléseket ismerő források szerint orosz csapatok vonultak be Ukrajna keleti régiójába, amelyet Oroszország immár "függetlennek" ismer el - számolt be a CNN

A rendelkezésemre álló információk szerint Putyin további erőket és tankokat vezényel a megszállt donbaszi területekre

- nyilatkozta szerdán a CNN-nél dolgozó Jim Sciuttónak a lett miniszterelnök, Arturs Krišjānis Kariņš.

A lett miniszterelnök szerint ez minden definíció szerint egy szomszédos ország szuverén területének megsértése.

Arra a kérdésre, hogy a hét elején, amikor Moszkva elismerte a két szeparatista régiót, további orosz csapatok bevonulására utalt-e, Kariņš így válaszolt:

Igen, a rendelkezésemre álló információk szerint pontosan ezt látjuk.

Az Egyesült Államok nemrég újabb figyelmeztetést adott az ukrán kormánynak arról, hogy hamarosan teljes körű orosz invázió várható.

Joe Biden elnök kedden az Ukrajnában most zajló eseményeket "egy orosz invázió kezdetének" nevezte, de magas rangú kormányzati tisztviselők azóta sem erősítették meg, hogy további orosz csapatok vonultak-e be a Donbaszba - ahol 2014 óta jelöletlen orosz erők támogatják a szakadár harcosokat.

Ahogyan arról már beszámoltunk, az orosz kormány egyre jobban ködösít a hétfőn, Ukrajna területére történt behatolásról, most már vezető politikusok állítják, hogy nem is lesz semmilyen békefenntartó misszió, csak ha explicit kéri ezt a szakadár területek vezetése. Orosz katonák pedig elmondásuk szerint egyáltalán nem is tartózkodnak Ukrajna területén.

