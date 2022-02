Új műholdfelvételek leplezték le az orosz katonai erők felvonulását az ukrán határon

Egy magáncég, a műholdfelvételekkel foglalkozó Maxar készített nagy felbontású műholdképeket az ukrán-fehérorosz határon újabban megjelent orosz haderőről - írja a Reuters.

A február 21-én és 22-én készített fotók egyrészt a fehérorosz Bolsoj Bokov repülőtér melletti új orosz katonai erőket mutatja be. A műholdfelvételek tanúsága szerint körülbelül 100 orosz katonai jármű és tucatnyi katonai sátor jelent meg az ukrán-fehérorosz határ közelében.

Másrészt olyan felvételeket is nyilvánosságra hoztak, melyek Oroszország nyugati részén, szintén az ukrán határ közelében mutatják be az orosz katonai erőket. Utóbbi helyszínen, alig 20 kilométerre az ukrán határtól, Belgorod városától nem messze, például egy ideiglenes katonai kórházat is felhúztak.

Oroszország nyugati részén ezen kívül nehézfegyverek szállítására alkalmas járműveket, páncélozott harcjárműveket, illetve új katonai egységeket is felfedeztek a képeken a Maxar közlése szerint. Íme a felvételek:

latest satellite imagery from Maxar of Russian troop deployments/movements, taken Feb. 21-22. Images 1-2: new vehicles, troops at Bolshoi Bokov airfield, Belarus. Images 3-4: troops, equipment, ground clearing southwest of Belgorod, Russia. pic.twitter.com/Iya4B2bXMU — Mike (Eckel) February 23, 2022

A címlapkép illusztráció. Forrása: Yuri Smityuk\TASS via Getty Images