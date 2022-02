Ukrajnában kihirdették a rendkívüli állapotot – Itt vannak a legfontosabb hírek

Az orosz kormány egyre jobban ködösít a hétfőn, Ukrajna területére történt behatolásról, most már vezető politikusok állítják, hogy nem is lesz semmilyen békefenntartó misszió, csak ha explicit kéri ezt a szakadár területek vezetése. Orosz katonák pedig elmondásuk szerint egyáltalán nem is tartózkodnak Ukrajna területén.