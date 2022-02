Állítólag partra szálltak az orosz tengerészgyalogosok, deszantosok támadják a kijevi repteret

Eddig hivatalosan meg nem erősített információk szerint az orosz tengerészgyalogság partra szállt Mariupolnál és Odesszánál, a deszantosok pedig Kijev repterét támadják.

Ma hajnalban megtámadta az orosz haderő Ukrajnát, szinte az összes stratégiai fontosságú nagyváros tűz alá került:

Több közösségi oldalon is azt lehet olvasni, hogy Odessza mellett orosz tengerészgyalogosok landoltak, miután az orosz haderő ballisztikus rakétákkal teljesen elpusztította az ukrán haditengerészet hajóit. Hivatalos források a partra szállást még nem erősítették meg.

Frissítés: az ukrán haderő tagadja, hogy Odesszánál partra szálltak volna az oroszok.

Hasonló a helyzet Mariupollal is: több forrás is azt állítja, hogy a tengerészgyalogosok partot értek, egyes oroszbarát oldalak szerint már el is esett a stratégiai fontosságú kelet-ukrajnai város. Ez szintén nem hivatalos információ.

Szintén meg nem erősített források arról írnak, hogy Kijev repterén orosz ejtőernyősök landoltak, egyes oldalak szerint már el is foglalták a létesítményt.

Ezeket a híreket érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen egyelőre sem orosz, sem ukrán oldalon nem erősítették meg a történéseket. Jellemző viszont, hogy a közösségi médiában előbb megjelennek az ilyen hírek, mint a hivatalos híroldalakon, viszont félrevezető információk is kerülhetnek közéjük.

Az is világos, hogy az orosz haderő az ellenőrzése alá akarja vonni Odesszát és Kijevet is, egész Ukrajna támadás alatt áll, az orosz haderő nehéztüzérséggel és rakétákkal vette célba az ország nagyvárosainak vonzáskörzetében található stratégiai célpontokat:

