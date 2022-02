Csapdában a világ az orosz-ukrán háború miatt

A konfliktus azzal fenyeget, hogy súlyos gazdasági károkat okoz egyes országokban és iparágakban, ami emberek milliói számára jelenthet nehézségeket, írja az AP elemzése. Oroszország a világ harmadik legnagyobb kőolajtermelője és az egyik legnagyobb földgázexportre. Ukrajna gazdasága milliók élelmezését látja el világszerte. Elina Ribakova, az Institute of International Finance vezető közgazdásza, arról beszélt, hogy a nyersanyagárak már a háború kirobbanása előtt is magasak voltak, és az árak már most is gyorsan emelkednek.

Az orosz támadás lelassíthatja Európa gazdasági fellendülését azáltal, hogy az amúgy is megemelkedett energiaárakat egyre magasabbra küldi.

Európa, mint energiaimportőr, földgázának közel 40%-át Oroszországból kapja. Ennek az energiaforrásnak a leállítása alááshatja a kontinens gazdaságát. A magas földgázárak már eddig is magasabb lakossági közüzemi számlákat eredményeztek mind a földgáz, mind a villamosenergia tekintetében, ami rontja a lakosság pénzügyi helyzetét.

A gázárak Európában már most is megroppantják a háztartásokat, különösen az alacsony jövedelműeket – mondta Adam Tooze, a Columbia Egyetem Európai Intézetének igazgatója. A gáz árénak emelkedése termeléscsökkentésre kényszerítette a műtrágyagyártókat és néhány más nehézipari felhasználót is. Elemzők szerint Oroszországnak nem érdeke a gázcsapok teljes lezárása, ami jelentős bevételkiesést jelentene számukra. Oliver Rakau és Mateusz Urban, az Oxford Economics kutatói szerint az idei év várható növekedési fellendülésének két sarokpontját, a fogyasztói kiadások fellendülését és az ipari tevékenység élénkülését tették kockázatossá.

A kelet-ukrajnai gazdaságokat és a fekete-tengeri kikötőkön keresztüli exportot fenyegető veszély csökkentheti a búzaellátást egy olyan időszakban, amikor a globális élelmiszerárak 2011 óta a legmagasabb szinten vannak, és egyes országok élelmiszerhiánytól szenvednek. Ukrajna a világ ötödik legnagyobb búzaexportőre – írta Alex Smith, mezőgazdasági szakértő a múlt hónapban a Foreign Policy-ban, és sok ország, amely a búzára támaszkodik, már most is élelmiszer-ellátási bizonytalansággal szembesül a folyamatos politikai instabilitás vagy a nyílt erőszak miatt.

Az energia- és élelmiszerárak emelkedése fokozni fogja azt az inflációs nyomást, amelyet a döntéshozók és a központi bankok igyekeznek enyhíteni – írja az AP. A Capital Economics becslése szerint az eszkalálódó konfliktus és a szankciók legrosszabb forgatókönyve akár 140 dollárt is elérhet az olaj hordónkénti ára.

A Capital Economics szerint ez 2 százalékponttal növelné az éves inflációt a világ gazdag országaiban.

Az infláció pedig már most is nagy gond. Az Egyesült Államokban az infláció a múlt hónapban 7,5%-kal ugrott meg az egy évvel korábbihoz képest, ami 1982 óta a legmeredekebb éves növekedés. A nagy infláció miatt a központi bankoknak kisebb mozgásterük lesz arra, hogy ösztönzőkkel támogassák a gazdaságot, ha szükség lenne erre a háborús következmények miatt. Jonathan Petersen, a Capital Economics szakértője szerint a jelenlegi inflációs helyzet azt sugallja, hogy a politikai döntéshozók a korábbinál kisebb rugalmassággal reagálnak a reálgazdaság lassulása esetén. Mindez azt jelenti, hiába romlik a gazdasági helyzet, a jegybankok képtelenek lesznek érdemi élénkítést végrehajtani, ha az infláció magas marad.

A geopolitikai aggodalmak kapcsán Michael Taylor, a Moody's Investors Service ügyvezetője arra figyelmeztet, hogy a befektetők az amerikai állampaptokba és más szuperbiztonságos befektetésekbe menekülhetnek, ami megnöveli a kockázatosabb vállalkozások hitelköltségét. A kínai ingatlanfejlesztők különösen ki vannak téve ennek a kockázatnak, idén nagy mennyiségű külföldi adósságuk jár le.

A pénzügyi piacok még kaotikusabbá válhatnak, ha az Egyesült Államok folytatja azt, amit egyesek "nukleáris opciónak" neveznek: Oroszország kiiktatása a Swift-fizetési hálózatból, amely bankok ezreit köti össze, és lehetővé teszi számukra, hogy a világ minden tájáról átutalhassanak. Egy ilyen lépés elszigetelné Oroszországot, és megakadályozná az energiatermelésből származó nyereség átutalását, amely az ország bevételének több mint 40%-át teszi ki. De ha Oroszországot kizárják a nemzetközi finanszírozásból, az is visszaüthet, ami az orosz cégekkel üzletelő amerikai és európai vállalatokat is sértheti. Kulcskérdés lesz tehát, hogy a nyugati szankciók mennyire lesznek elsöprő erejűek, ez ugyanis nagyban befolyásolja a világgazdasági kilátásokat.

Címlapkép: Ukrán tűzoltók érkeztek civilek kimentésére, miután légicsapás ért egy lakóparkot Harkovban. Wolfgang Schwan/Anadolu Agency via Getty Images.