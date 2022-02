Fehéroroszországból is megindult a támadás: páncélosok törtek át Szenkivkánál

A CNN kimerevített pillanatképet is közölt a határátkelésről: ezen az látható, hogy BMP gyalogsági harcjárművek hatolnak be Ukrajnába. Azt egyelőre nem tudni, hogy fehérorosz vagy orosz járművekről van-e szó, mint ismert, „hadgyakorlat” leple alatt nagyszámú orosz katona is tartózkodott Fehéroroszországban.

Szenkivka 200 kilométerre található Kijevtől, az ukrán fővárostól, amely szintén támadás alatt áll.

A Belarusz felől érkező támadás újabb bizonyítéka annak, hogy Vlagyimir Putyin kijelentéseivel ellentétben nem csupán a Donyec-medencére fáj a foga, hanem egész Ukrajnát az ellenőrzése alá akarja venni.

A címlapkép illusztráció. Fotó: Sergei Bobylev\TASS via Getty Images