Káosz Kárpátalján: megrohanták a bankokat, a boltokat és a benzinkutakat

Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója a megyei állami közigazgatási hivatal honlapján közölte, hogy megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét, menekültek befogadására készül a megye. Minden tanintézmény távoktatásra tért át. A hágókon ellenőrzőpontokat állítottak fel, mind a kilépő, mind pedig a belépő forgalmat kontrollálják. A megyei vezető nyugalomra szólította fel a lakosságot. A menekültek elhelyezésével kapcsolatos kérdések gyors megoldása érdekében humanitárius törzskart állítottak fel. A tervek szerint a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő, a Kárpátok hágóin túlról érkező ukrán állampolgárokat kárpátaljai szállodákban és szanatóriumokban helyezik el.

Az ukrán-szlovák határ közvetlen szomszédságában található Ungváron a több kilométer hosszú gépkocsisor vége a városközpontba vezető utcán ér véget. A közösségi oldalakra feltöltött videók és fotók alapján beazonosítható rendszámok arra utalnak, hogy Ukrajna más megyéiből érkező utazók is kilépésre várnak. Sokan jelezték azt is, hogy nem minden kereskedelmi egységben, benzinkútnál, jegypénztárban lehet bankkártyával fizetni, kizárólag készpénzt fogadnak el. Az ungvári vérellátó központ önkéntes véradásra szólította fel a lakosságot a készletek feltöltése céljából.

Gas station near ..queues at every gas station. #Pavlograd