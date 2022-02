Magyarország is veszélyben van az ukrán háború miatt? Itt vannak a legfontosabb tények

Az Ukrajna elleni orosz invázió kapcsán gyakran felmerül a kérdés, hogy előfordulhat-e, hogy Oroszország tényleg nem áll meg, miután lerohanta Ukrajnát és elindul nyugat felé, célba véve Lengyelországot, Romániát, netán Magyarországot. Eddig úgy tűnik, ettől nem kell tartani. Vegyük sorra röviden annak az okait, hogy miért.

1. Magyarország NATO-tag, Ukrajna nem az

Magyarország tagja a világ legerősebb védelmi szövetségének, a NATO-nak, melynek részét képezi három atomhatalom is, az Egyesült Államok, Franciaország és Nagy-Britannia. Ha Oroszország netán támadást indítana a katonai szövetség tagjai ellen, a kollektív védelmi egyezmények jegyében a NATO 30 tagországa egymás segítségére kelne. Egy ekkora „falattal” még az orosz haderő sem bírna el anélkül, hogy nukleáris eszkalációt kockáztatna.

Ukrajna ezzel szemben nem tagja a NATO-nak, így Vlagyimir Putyin elnök úgy tudott ellene támadást indítani, hogy nem kellett katonai retorziótól tartania a NATO részéről. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is egyértelműen kijelentette: nem fognak katonákat küldeni Ukrajnába, ha Oroszország támadást indít, csupán "kőkemény szankciókkal" válaszolnak.

2. Az orosz haderő nem tud „lepattanóból” tovább menni Ukrajnából

Az Ukrajna elleni invázió előkészítése hónapokon keresztül zajlott, egy NATO elleni akció előkészítése még ennél is több időbe telne. Ha netán gyorsan el is foglalja az orosz haderő Ukrajnát, nem tudnak olyan gyorsan, akkora erőt felvonultatni a megszállt ország nyugati részére, melyet ne tudna a NATO könnyedén visszaverni. Egy átfogó támadás előkészítése sokkal több időbe telne, melyre a civil lakosság és a lokális haderők is fel tudnak készülni.

Most igencsak úgy tűnik, hogy Ukrajna felkészületlenebb volt az orosz támadásra, mint az indokolt lett volna, az ukrán vezetők az utolsó pillanatig ragaszkodtak ahhoz, hogy nem lesz háború. A nyugati vezetők Ukrajna példájából tanulva aligha követik el ezt a hibát.

3. Úgy néz ki, Putyin „csak” Ukrajnát akarja

Vlagyimir Putyin egyik legnagyobb problémája az volt Ukrajnával kapcsolatosan, hogy az ország elkezdett integrálódni a nyugati szövetségi rendszerek felé, be akart lépni a NATO-ba. Ezzel Oroszország elvesztette volna azt a „pufferzónát,” melyként Ukrajna szolgál a nyugati hatalmakkal szemben Oroszország számára, sőt, az orosz elnök szerint közvetlen fenyegetést jelentett volna Oroszország biztonságára.

Ezt a „fenyegetést” most úgy néz ki, teljes invázióval iktatják ki.

4. Rengeteg erőforrást fog fölemészteni az Ukrajnával szembeni invázió

Most úgy tűnik, hogy az orosz haderő jelentős erőfölényben van az ukrán haderővel szemben, de ha még gyors győzelmet is aratnak, a 600 ezer négyzetkilométer területű Ukrajna megszállása biztos rengeteg erőforrást fog fölemészteni.

Emellett a Nyugat bénító szankciókat ígért az orosz gazdasággal szemben, amely az orosz haderő fejlesztésének, karbantartásának finanszírozását is megnehezíti majd.

5. Hátha segít a magyar kormány viszonya?

Magyarország NATO-tag és elítélte az Ukrajnával szembeni inváziót is a magyar kormány, de ettől függetlenül nem lehet azt mondani, hogy az Orbán-kormány kifejezetten rossz viszonyt ápol Moszkvával.

Érdemes arról is beszélni, hogy a magyar kormány egyértelművé tette a napokban: a béke pártján állnak és semmi esetre sem akarnak beleavatkozni az orosz-ukrán háborúba.

Ami aggasztó: Putyin teljesen kiszámíthatatlan

A fenti szempontok mind racionalistást feltételeznek, az elmúlt napok azonban (ismét) bebizonyították, hogy Vlagyimir Putyin elnök teljesen kiszámíthatatlan. Napon belül is többször vesz 180 fokos kommunikációs fordulatokat, cselekedetei pedig gyakran teljesen ellentmondanak kijelentéseinek.

Ettől függetlenül pánikra semmi ok: a legfontosabb dolog továbbra is azt hangsúlyozni, hogy egy NATO-ország megtámadása Oroszország részéről jó eséllyel az egész világot elpusztító nukleáris háborúvá eszkalálódna rövid időn belül, ilyen, saját halálát okozó kimenetelt pedig egész biztosan el akar kerülni az orosz vezető.

Ha nyílt háborúba nem is keveredik bele Magyarország, az világos, hogy a határon krízisre számít a kormány, illetve a gazdasági hatásokat is biztosan megérezzük majd:

