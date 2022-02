Oroszország megtámadta Ukrajnát, ádáz harc folyik a legnagyobb városokért - Itt vannak a legfontosabb hírek csütörtökön

Kiadta Vlagyimir Putyin a támadási parancsot Ukrajna ellen: az orosz haderő tüzet nyitott Ukrajnára. Több ukrán nagyváros, illetve azok vonzáskörzete is tűz alá került, szivárognak a felvételek. A civil lakosság egy része menekül, országszerte pedig légvédelmi rakéták hangja hallható. Időközben Fehéroroszország irányából is megindult a támadás, páncélozott katonai járművekből álló menetoszlop tört át a Szenkivka-Vjeszjalovka határátkelőnél. Csupán pár órával a támadás megkezdése után Ukrajna repülőterei működésképtelenek, légvédelme pedig lényegében megsemmisült. Volodimir Zelenszkij államfő bejelentette, hogy hadiállapotot vezettek be Ukrajnában. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pedig csütörtök arra kérte a világ vezetőit, hogy sürgősen cselekedjenek, mérjenek válaszcsapást Oroszországra az Ukrajnát ért katonai támadás miatt.A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban:1. Vlagyimir Putyin csütörtök hajnalban bejelentette, engedélyt adott Ukrajna megtámadására 2. Támadás alá került az ukrán nagyvárosok nagy része, köztük Harkov, Mariupol és Dnyipro, Odessza, illetve Kijev is, ahonnan a civil lakosság egy része már menekül.3. Joe Biden amerikai elnök szigorú büntetést ígért, amiért Oroszország megtámadta Ukrajnát. Csütörtök este be is jelentette az Oroszországgal szembeni szankciókat.4. Az orosz tengerészgyalogság partra szállt Mariupolnál és Odesszánál.5. Orosz védelmi források szerint az ukrán légvédelem megsemmisült, a repterek használhatatlanok.6. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy hadiállapotot vezettek be Ukrajnában.7. Kora délutánra heves harcok alakultak ki, az ukránok egyre keményebb ellenállást tanúsítanak a szárazföldön és a levegőben . Kijev és Harkov körül nagyon heves harcok folynak.8. Orosz csapatok törtek be Csernobil területére is, tűzharcot követően sikerült elfoglalniuk a csernobili atomerőművet