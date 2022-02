Rendkívüli EU-csúcs: célba vették Oroszországot az új szankciók

Az EU-s vezetők szerint ezek a szankciók súlyos veszteségeket okoznak Oroszországnak. A büntetőintézkedések az orosz pénzügyi szektort, energia- és közlekedési ágazatot, a kettős felhasználású árukat célozzák, valamint az exportellenőrzésre és az exportfinanszírozásra, a vízumpolitikára, az orosz magánszemélyek további jegyzékbe vételére és az új listázási kritériumokra vonatkoznak.

A Tanács azt ígéri, hogy a Bizottság által kidolgozott részletes javaslatot haladéktalanul el fogja fogadni.

Az Európai Tanács további egyéni és gazdasági szankciócsomag előkészítését lengette be, és ezek érinteni fogják az ígéretek szerint Fehéroroszországot is.

"Holnap remélhetőleg nagy lépéseket teszünk a szankciók konkrét tartalmát illetően" - mondta Wopke Hoekstra holland külügyminiszter. "Hollandia részéről a SWIFT-leválasztás a megbeszélés részét képezi" - mondta. Az előzetes hírek szerint viszont ez nem lesz a szankciócsomag része.

A Reuters hírügynökség azt írja csütörtök este uniós diplomataforrásaira hivatkozva, hogy Olaszország, Németország és Ciprus voltak azok, akik fokozatos megközelítést javasoltak a szankciók alkalmazásában, míg a közép-európai és balti országok keményebb állást foglaltak el.

Ha Vlagyimir Putyin megtámadhatja Ukrajnát, akkor bármelyik európai ország lehet a következő - fogalmazott a Reuters szerint Krisjanis Karins lett miniszterelnök, aki szerint az orosz államfő a hatalma megtartásáért harcol.

A közleményben a Tanács határozottan elítéli Oroszország indokolatlan katonai agresszióját. Oroszország illegális katonai akcióival súlyosan megsérti a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányának alapelveit, és aláássa az európai és a globális biztonságot és stabilitást - szól a közlemény. Azt is hozzáteszik, hogy Oroszország teljes felelősséget visel ezért az agresszióért és az általa okozott összes pusztításért és életveszteségért.

Az Európai Tanács követeli, hogy Oroszország haladéktalanul fejezze be katonai akcióit, feltétel nélkül vonjon ki minden erőt és katonai felszerelést Ukrajna egész területéről, és teljes mértékben tartsa tiszteletben Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét nemzetközileg elismert határain belül. Az Európai Tanács felszólítja Oroszországot és az Oroszország által támogatott fegyveres alakulatokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot, és állítsák le dezinformációs kampányaikat és kibertámadásaikat. Sajnálatát fejezte ki a Tanács a tragikus halálesetek miatt.

Az Európai Tanács egyúttal határozottan elítéli Fehéroroszország részvételét az Ukrajna elleni agresszióban, és felszólította, hogy tartózkodjon az ilyen tevékenységtől.

Az Európai Tanács szilárd meggyőződése, hogy

a 21. században nincs helye a határok megváltoztatására irányuló erőszaknak és kényszernek.

A feszültségeket és konfliktusokat kizárólag párbeszéddel és diplomáciával kell feloldani.

