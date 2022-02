Támadnak az oroszok, lángokban Ukrajna nagyvárosai

Elindult az orosz támadás Ukrajna ellen, egyelőre úgy néz ki, Iszkander-rakétákkal és nehéztüzérséggel támadják az oroszok nyugati szomszédjuk nagyvárosainak térségét.

Egészen biztosan támadás alá került Harkov, Mariupol és Dnyipro, Odessza, illetve valószínűleg Kijev is.

Ezen a videón az látható, ahogy rakéták csapódnak be Dnyipróba, amely az Ukrajna keleti részét elválasztó Dnyeper folyó partján található.

BREAKING: Reports the city of Dnipro has also come under Russian bombardment. pic.twitter.com/neEdP5CIRH