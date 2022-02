Támadó alakzatban, invázióra készen az orosz hadsereg – Itt vannak a legfontosabb hírek

Napról napra nő a feszültség Oroszország és Ukrajna között. Az ukrán nemzetbiztonsági tanács szerdán az egész országra kiterjedő rendkívüli állapotot hirdetett ki, amit este a parlament is jóváhagyott. Egy magas rangú amerikai védelmi tisztviselő szerint Oroszország csapatainak közel 100%-át invázióhoz szükséges pozícióba helyezte. Szerda késő este hivatalosan is Oroszország segítségét kérte a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság vezetése az ukrán fegyveres erők elleni harchoz A helyzet eszkalációja azután gyorsult fel nagyon, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő este televíziós beszédében kimondta: elismeri a két szakadár kelet-ukrajnai terület, a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét. Ezután felhatalmazta az orosz fegyveres erőket, hogy vonuljanak be a szeparatisták által őrzött területekre. Egyelőre ellentmondásos hírek érkeztek arról, hogy az orosz katonák valóban behatoltak-e a hivatalosan Ukrajnához tartozó régióba, Putyin viszont kijelentette, hogy a két szakadár népköztársasággal kötött egyezmény értelmében egész Donyeck és Luhanszk megyére igényt tartanak, ami már háborút vetít elő Ukrajnával.A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban:1. Rendkívüli állapotot hirdettek ki Ukrajnában.2. Az ukrán parlament megszavazta , hogy engedélyezik a civilek számára a fegyverviselést.3. Megkezdődött a tartalékosok behívása Ukrajnában.4. Félelmetes felvételek szivárognak a közösségi oldalokon az ukrán határ közelében gyülekező orosz páncélosokról.5. Állítólagos ukránbarát terrortámadást hiúsítottak meg Krímben az orosz hatóságok, az ukránok szerint ez újabb hamis zászlós művelet orosz részről.6. Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet tartott , amelyben kijelentette, hogy Oroszország továbbra is nyitott a diplomáciára, de tovább erősíti haderejét.7. Egy magas rangú amerikai védelmi tisztviselő szerint Oroszország csapatainak közel 100%-át invázióhoz szükséges pozícióba helyezte 8. A szakadár vezetők hivatalosan is Putyin segítségét kérték az ukrán fegyveres erők elleni harchoz.