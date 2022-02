Vlagyimir Putyin bejelentette, megtámadja Ukrajnát

Miközben hetek óta azt hangoztatták a nyugati hatalmak, hogy ha csak kicsit is behatol Ukrajna területére az orosz hadsereg, rögtön nagyon durva szankciókat kap a nyakába Oroszország, aközben az elmúlt 24 órában bejelentett szankciók csak korlátozottak és inkább egy szankciós lépéssorozat első lépésének tekinthetők. A megváltoztatott nyugati stratégia célja az, hogy a további, egyre súlyosabb szankciók kilátásba helyezésével próbálják elrettenteni Vlagyimir Putyint Ukrajna további területeinek elfoglalásától, de nagy kérdés, hogy ez valóban képez-e visszatartó erőt. A nyugati hatalmak egyelőre óvatos, lépcsőfokokban gondolkodó megközelítése mögött nyilván gazdasági-pénzügyi érdekek, illetve az oroszokkal szembeni nem egységes elutasítás húzódik meg, így viszont a hónapok óta hangoztatott durva szankciós tervekről már most látszik, hogy csak retorikai elemek voltak, amelyek egyfajta bátorítást is jelenthetnek az orosz vezetésnek. A helyzet persze bármikor megváltozhat, amit az is jelez, hogy a brit kormányfő szerda este már a létező legszigorúbb szankciós csomag összeállításának előkészületeiről beszél és csütörtökre rendkívüli EU-csúcsot is összehívtak.