Az ukrán elnök a szankciókról: ez kevés!

Az Ukrajna elleni újabb orosz támadások azt bizonyítják, hogy az Oroszország elleni nyugati szankciók nem elégségesek - szögezte le péntek reggeli televíziós beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A világ továbbra is távolról figyeli, mi történik Ukrajnában - tette hozzá Zelenszkij nem sokkal azt követően, hogy Kijev bejelentette: Oroszország a hajnali órákban újrakezdte a rakétatámadást, a fővárosban pedig robbanások zajáról számoltak be.

Az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői péntek éjszakába nyúló rendkívüli csúcstalálkozójukon állapodtak meg az Oroszország elleni új szankciókról, amelyek hatálya az ország pénzügyi szektorára, az energia- és közlekedési ágazatára, a kettős felhasználású termékekre, valamint az exportellenőrzésre és az exportfinanszírozásra, a vízumpolitikára és további orosz személyekre terjed ki. Ugyanakkor a pontos intézkedések még nem ismeretesek.

Tegnap éjjel Joe Biden is új szankciókat jelentett be, az első fogadtatása annak a csomagnak is az volt, hogy nagyon súlyos csapást nem fognak jelenteni Oroszország számára. Igaz, a tengerentúlról további intézkedéseket is ígértek.