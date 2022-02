Bod Péter Ákos: A háború első gazdasági sokkja, és ami utána jöhet

A magyar gazdaságot több csatornán keresztül is érinteni fogják az orosz-ukrán háború hatásai. A forintárfolyamot és a kamatszintet befolyásoló hatások mellett más területeken is számítanunk kell további változásokra. Ilyen például az energiagazdálkodás biztonságpolitikai vetülete, valamint az országunk üzleti telephelyként való megítélése. A legvalószínűbb makrogazdasági hatások a magasabb infláció, a kisebb gazdasági növekedés, illetve az országkockázat megnövekedése.

Korábbi háborúk tanulsága

Láthattunk, sajnos, számos hadieseményt az elmúlt évtizedekben. Kuvait megtámadása: az iraki csapatok 1990. augusztus elején megrohanták a szomszédjukat. Ezzel azonnal az egekbe szökött az olaj világpiaci ára, ami nekünk, nettó olajimportőr országnak különösen emlékezetes, hiszen a frissen rendszert váltó, immár független Magyar Köztársaság addigra már dollár-elszámolásra tért át az akkor még meglévő Szovjetunióval. A nyersolaj megdrágulása, a dollár-forint árfolyam elszállása, a hazai hatósági árak szükségszerű megemelése, taxisblokád – kemény társadalmi és gazdasági következmények fejlődtek ki heteken belül. Aztán az ENSZ égisze alatt összeálló koalíció felszabadította a megszállt Kuvaitot, de nem törte meg az iraki rezsimet, és maradt a térségi bizonytalanság: a világpiaci energiaárakon meg is látszottak a geopolitikai feszültségek. Majd jött a 2003-as újabb iraki háború, ami rezsimváltást hozott, de a folyamat nagyon elnyúlt.

A magyar gazdaságot mindkét háború jelentősen érintette, holott tőlünk messze zajlottak a harci események.

A közelünkben törtek ki viszont a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság elnevezésű formáció felbomlási folyamatában a délszláv harcok, amelyek közül a boszniai háború lett a legborzalmasabb. A határaink mellett zajló harcok, a menekültek, a biztonsági kockázatok sötét árnyat vetettek hazánk fejlődésére – a baranyai térség különösen megsínylette a határ túlfelén történteket. Ez bizony szomorú tanulság: a szomszédos ország súlyos gondjai, bajai tartósan lerontják az érintkező térségeink kilátásait.

Ezt követően a NATO-tagság elnyerése és a térségünk fokozatos stabilizálódása miatt katonapolitikai kockázatokkal nem kellett számolnunk. Ám említendő az Egyesült Államokat 2001. szeptember 11-én érő terrortámadás is, amely nem volt a megszokott értelemben vett háború, ám az előzőekhez hasonló azonnali pénzügyi és gazdasági következményekhez vezetett.

Bajban a forint, nő az infláció

Ezek a korábbi események most is adnak bizonyos támpontot a legközelebbi és a némileg későbbi fejlemények prognosztizálásához. Amint ezt 2022. február 24-e ismét megmutatta, a politikai kockázatok hirtelen megugrásakor a világban erősödik az arany, a dollár árfolyama, nő az egyéb menekülő valuták és befektetési eszközök iránti kereslet, viszont gyengülnek a kisebb és eleve volatilisebb árfolyamú fizetőeszközök, mint amilyen történetesen a magyar forint is.

Nem is említve a közvetlen háborús felek valutáját: a rubel az orosz támadás napjának végére egy eurócentre gyengült. És a gyengülésnek aligha lesz ezzel vége. Ami azt is jelenti, hogy az érintett gazdaságokban erősödik az inflációs nyomás. A magyar fizetőeszköz is tíz forintnyit gyengült egyetlen nap alatt az euróhoz, és még többet a dollárhoz képest. Tekinthető ez egyszeri pánikjelenségnek, ám az utóbbi évek hosszú árfolyamgyengülési időszakának ismeretében félő, hogy a forint a vesztes valuták közé kerül,

és az amúgy is erőteljes inflációs folyamat újabb lökést kap.

Különösen azért, mert a háborús hírek és az immár elkerülhetetlen gazdasági folyamat-megszakadások nyomán valóban fontos termékek árai emelkednek a nemzetközi piacokon. A legtöbbet idézett termék a nyersolaj, amelynek ára az orosz támadás megindulásának hírére átlépte a hordónkénti 100 dollárt, roppant megerősödött dollár mellett. Megjegyzendő, hogy voltak a mögöttünk hagyott évtizedben ennél sokkal magasabb olajárak is. Csakhogy az 2013/14-es évektől eltérően most a fejlett világban is, a periférián pedig még inkább erős inflációs hullám fejlődött ki, az energiaárak újabb mostani megugrása pedig igen kritikus pillanatban tolja felfele az árindexeket.

Hogy a nagy jegybankok ebben a helyzetben hogyan reagálnak, azt nem egyszerű előrejelezni, hiszen hirtelen ellentmondásos szempontokat kell mérlegelniük a döntéshozóknak: a készlethalmozási hajlam, a nyersanyagdrágulás, a szállítási és biztosítási tarifák várható emelkedésének nyomán tovább erősödik az árhullám, ami kamatemelésért kiált, viszont az üzleti hangulat hirtelen romlása, a korábbinál rosszabb konjunkturális viszonyok közepette érdemes megtartani a likviditásbőséget. Ez azonban a magországok dilemmája. Az ingatagabb fizetőeszközök, az egzotikus valuták értékének védelmében a peremvidéki jegybankok kénytelenek érezhetően emelni a kamatszintet.

A piaci szereplők is sokkal nagyobb kockázati prémiumot várnak el. Figyelemre méltó, hogy a magyar állampapírok referencia-hozamai mekkorát emelkedtek egyetlen nap alatt: míg az orosz támadás előtt a 12 havi papír hozama 4,67% volt, másnap már 4,89%-kal zárt, a tíz éves államkötvény 4,87%-os hozamából 24-e estére 5,05% lett. Lehet pániknak, túllövésnek minősíteni az első napi piaci reakciókat, mint ahogy a tőzsdei árak mozgásában az ilyen események kapcsán rendre kimutatható a túlreagálás, amelyet követhet bizonyos megereszkedés a rákövetkező napokban, de ne áltassuk magunkat.

A magyar gazdaság esetében a korábban becsültnél nagyobb inflációnál kell számolnunk.

Emellett tovább emelkedő kamatszint valószínűsíthető, és ebből adódóan nagyobb kamatteher a költségvetési kiadási oldalán az előttünk álló időben.

A nemzetközi termelési láncok zavarai eddig is sok gondot okoztak, de a nyílt fegyveres konfliktus mostani kirobbanása újabb komoly bajokat okoz a magyar gazdaság számára, még akkor is, ha a közvetlen magyar-ukrán illetve magyar-orosz külkereskedelmi forgalom nem ér el kritikus mértéket. Annál inkább beépültek a magyar gazdasági szereplők az európai nagyvállalatok által gesztorált értékláncokba. Viszont a piaci zavarok valamint az agresszióra válaszként szóba jövő kereskedelmi szankciók, majd azok viszonzása: ez mind emeli a termelési és ügyleti költségeket.

A szankciókról

Az embargókról szokás elmondani, hogy hatékonyságuk véges és idővel romlik is, mivel az érintettek idővel találnak kikerülési módozatokat és alternatív piacokat. Mindebben van igazság, de hatalmi eszközként bizonyos helyzetekben elkerülhetetlen az alkalmazásuk, meg akkor is, ha az intézkedések költség- és áremelő hatással járnak – mindkét félre. Oroszország eddigi kivitelében ráadásul az ismert nyersanyagfajtákon túl olyan fémek, alapanyagok is találhatók, amelyek az európai – és így közvetlen áttétellel a magyar – ipar számára kritikusan fontosak. A háborús viszonyok miatti szűkösségük, megdrágulásuk már rövid időn belül termelésvisszafogó vagy költségnövelő hatással jár.

Ezek a közvetlen, azonnali, illetve rövidtávon nagy valószínűséggel fellépő következmények, amelyek kalibrálásában ad bizonyos segítséget a korábbi krízisek lefutásának ismerete. Esetünkben azonban olyan további kockázati tételekkel kellene valamit kezdenünk, amelyek beárazása emberpróbáló feladat, kezdve az energiai vonatkozásokkal.

Az európai és benne a magyar energiagazdálkodás biztonságpolitikai, bizalmi alapjait érinti az, ami most az orosz háborúindítással történt.

Európa számára ellátásbiztonsági okokból immár elkerülhetetlen az orosz szénhidrogén-forrásoktól való függés drasztikus lecsökkentése. Az uniós energiapolitika által távlati célként megjelölt energiamixben egyébként is kisebb lett volna hosszabb távon az oroszoktól való függés, viszont a mostani háborús esemény után Oroszországgal egyszerűen nem folytatható a korábbi viszony. Ez különösen kritikussá teszi a magyar helyzetet: az atomenergetikai bővítési terv és az abból fakadó távlati fűtőanyagellátási függés nem vállalható kockázattá vált. Bárhogy alakul is az orosz energiaellátástól való függetlenedés folyamata, a biztonságunk növelése érdekében nagy ráfordításokat kell vállalnunk.

Üzlet a határon

Ugyancsak nehezen kalkulálható, hogy az Ukrajnát érintő orosz haditervek akár csak részleges teljesülése esetén miként változik meg hazánk kockázati pozíciója és annak külső megítélése. Orosz érdekkörbe bevont Ukrajna esetén Magyarország hirtelen határtérséggé válik, ami érintené hazánk mint potenciális üzleti telephely minősítését: a megváltozó geopolitikai szituáció lerontja Magyarország tőkevonzó képességét.

Az orosz okkupációs tervek sikere esetén hazánk központi térségéhez zavaróan közel kerülne a társadalmi-gazdasági rendszerek közötti határvonal.

A háború ma még megjósolhatatlan kimenetelétől függetlenül feltehető az eddigi tapasztalatok alapján, hogy a jelentős gazdasági tényezők a megnövekedett biztonsági bizonytalanság közepette hajlamosak félretenni, felfüggeszteni vagy elnapolni a folyamatba vett fejlesztési projekteket. Az ilyen projektek egy része azután egyszerűen lekerül a napirendről.

E rövid- és középtávú következményeken túl számos olyan tényező léphet fel, amelyek hirtelen nagy jelentőségűvé válnak, mint a migrációs jelenségek, esetleges pánikok, árufelvásárlási hullámok, vagyonkimentések. E kísérőjeleknek, de különösen a hadi viszonyoknak az alakulását csak találgatni lehet. Az európai és benne a magyar konjunktúrát mindenképpen visszavetik a fejlemények, növelik az inflációt és az üzleti bizonytalanságot. A magyar gazdasági pályára vonatkozó számításainkat újra kell kalkulálni.

Nagyobb infláció, kisebb reálgazdasági növekedési ütem, az országkockázat megnövekedése. És ezek csak a makrogazdasági vonatkozások.

