Orosz - ukrán háború: hogy áll a frontvonal péntek reggel?

Ma éjjel folytatódtak a harcok az ukrán főváros, Kijev körül: miután tegnap repülőgépekkel és deszantosokkal vették célba az oroszok, ma hajnalban már a szárazföldi egységek is elérték a térséget. Az ukránok egyre keményebb ellenállást tanúsítanak, tegnap nagy áldozatok árán még Hoszomel repteret is visszafoglalták.

Miután tegnap komoly légiharc zajlott Kijev körül, majd a deszant elfoglalta Hoszomel repteret, ma hajnalra az orosz szárazföldi erők is elérték az ukrán fővárost. A Pentagon információi szerint alig 20 mérföldre (32 km) vannak az orosz tankok a településtől.

A jelenleg zajló frontvonalak, hadmozdulatok nagyjából így néznek ki:

Rus Ordusu, görselde görülen 1 Numaralı Harekat için Melitopol’e güneyden Ek Birlikler sevk etti. Gün içerisinde Saldırının başlaması bekleniyor. #SONDAKİNA — David (Budd) February 25, 2022

Az ukrán védelmi erők hidak felrobbantásával próbálják lassítani az orosz támadást Kijevnél.

Russian tanks are moving from the Chernobyl zone to KievTo stop them, the Ukrainian military had to blow up the bridge near the village of Ivankov. #Ukraine — Intel (Stream) February 25, 2022

Több robbanást is lehetett hallani az éjjel Kijev körül, az egyik több jelentés szerint is az volt, hogy az ukrán légierő egyik megmaradt gépe lelőtt egy orosz vadászgépet.

More images of the interception over Kyiv pic.twitter.com/n8Pka2ioMx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

Dmitro Kuleba külügyminiszter szerint az oroszok intenzív rakétatűz alatt tartják Kijevet, melyet az ukrán politikus a Náci Németország 1941-es támadásához hasonlított.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Intel (Stream) February 25, 2022

Eddig nagyon úgy néz ki, hogy Kijev kemény dió lesz az oroszoknak. Miután a deszant tegnap elfoglalta Hosztomel repteret, az ukrán haderő visszafoglalta a létesítményt.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 25. Fordulat: az ukránok visszaszerezhették a Hosztomel repteret

Ez a videó még tegnap délután készült, az ekkor még csak Hosztomel védelmére berendezkedő orosz deszantosok láthatók rajta:

CNN’s team witnessed Russian airborne forces engaging in firefight with Ukrainian soldiers north of Kyiv pic.twitter.com/8z7KexZiL5 — ELINT (News) February 24, 2022

A harcokban - egyelőre nem megerősített információk szerint - megsemmisült Mirja is, a világ legnagyobb szállító repülőgépe. A gép február óta Hosztomelnél tartózkodott.

Seeing some reports that the worlds largest aircraft, the an-225, had been destroyed in Ukraine. https://t.co/dbs3s5uYuJ — BG (@BevanGlynn) February 25, 2022

Az ország többi részében az éjjel nem volt számottevő előrehaladás.

Éjfélre körbevették az oroszok Melitopolt, azt nem tudni még biztosan, hogy a város elesett-e. Egyes hírek arról szólnak, hogy igen, mások szerint az ostrom csak nap közben kezdődik. Melitopol elfoglalása fontos állomás a szakadár területekkel való összeköttetés kialakítása felé, a következő állomás Mariupol.

Tegnap arról voltak hírek, hogy Szumit elfoglalták az oroszok, de frissebb információk szerint még mindig dúlnak a harcok a térségben. Ez a város Harkov támadása miatt fontos.

Tegnap este heves tüzérségi tűz alá vették Harkovot, de az átfogó szárazföldi invázió még mindig nem indult meg.

Az oroszok állítólag nem nyomultak még előre Herszon felé sem.

Elfoglalták viszont a Fekete-tengeren található Kígyószigetet (Osztriv Zminyij), az ukrán védők állítólag az utolsó vérig harcoltak.

Összességében tehát úgy tűnik, az orosz támadás Kijevre koncentrálódik, a legnagyobb előrenyomulás az éjjel a Dnyeper nyugati partján történt, Kijev felé. A mai nap is heves harcok várhatók az ukrán főváros körül. Az eddig napvilágot látott információk alapján úgy tűnik, az ukránok a támadás sokkját kiheverve a vártnál hevesebb ellenállást tanúsítanak a megszállókkal szemben.

