Orosz-ukrán háború: így áll a frontvonal péntek este

Péntek estére több ukrán nagyváros körül is heves harcok alakultak ki. Kiev, Szumi és Herszon térségében dúlnak a legdurvább csaták, de harcolnak Harkov, Mariupol és Melitopol körül is. A Kiev melletti Hosztomel repteret pedig visszafoglalták az orosz deszantosok.

A nap folyamán tovább haladtak az orosz inváziós erők stratégiai célpontjaik felé. Jelentősebb előrenyomulás Kijev körül történt, ahol már a külvárosban dúlnak harcok, elsősorban a város északi részén.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a végsőkig tartó harcot ígér, több ezer ukrán civilt fegyvereztek fel és a nemzeti gárda molotov-koktél gyártásra tanítja a civileket.

A nap folyamán az oroszok (ismét) elfoglalták Hosztomel repteret Kijev körül, a harcok viszont még most is folynak a támaszpont megtartásáért. Az alábbi videón állítólag egy ukrán Mi-24-es támadja az orosz deszantosokat.

Video reportedly from today, shows Mi-24P helicopter launching missiles over Hostomel - just outside Kyiv, Ukraine.H/t @RALee85 — Ariel (Festa) February 25, 2022

Herszon térségében komoly veszteségekről láttak napvilágot felvételek – mindkét oldalon. Egyelőre úgy néz ki, hogy az oroszok nyomulnak előre a Krím felől, miközben az orosz légierő próbálja Herszontól északra elvágni az ukrán utánpótlást.

A két oldal a szárazföldön talán még nem találkozott a régióban, viszont a légi csapások teljes jármű-menetoszlopokat semmisítettek meg, az elveszett járművek száma a felvételek alapján százakban mérhető.

: A very large convoy of various Ukrainian army vehicles destroyed and abandoned 5 kilometers away from Oleshky, . The convoy mostly consists of supply trucks, however few tanks, BRDM-2 and even 9K33 Osa SAM systems are also seen. [] #Ukraine — Ariel (Festa) February 25, 2022

Harkovot továbbra is heves tüzérségi tűz alatt tartják az oroszok: nagyjából tegnap este óta folyamatosan lövik a várost. Nem csupán katonai célpontokat érnek találatok, több felvétel is van róla, hogy épületekre, az utcák közepére csapódnak be az orosz lövedékek. Itt éppen egy Smercs-rakéta:

Another picture showing Russian forces shelled Kharkiv with multiple smerch rockets #Ukraine — Ariel (Festa) February 25, 2022

Nap közben Melitopolnál is heves harcok voltak, felvételek vannak arról is, hogy az oroszok egy állítólagos kórházat támadtak meg, illetve különleges műveleti egységekkel próbálták bevenni a helyi hírszerzési központot, de az utóbbi támadás során súlyos veszteségeket szenvedtek.

Az állítólagos kórház:

Hospital in Melitopol Ukraine being destroyed by the invaders. Sent by my friend Odesia. This hospital is on the campus where I used to teach. pic.twitter.com/9qSxBPDPUb — Ariel (Festa) February 25, 2022

Ezek a felvételek pedig a hírszerzési központ elleni ostrom előtti / utáni felvételei, a Szpecnaz-osztagot az ukránok állítólag teljesen likvidálták.

Ukraynata ait Melitopol daki istihbarat binasına giren Rus birlikler oradan sağ çıkamamış anlaşılan. Before. After pic.twitter.com/kOL0OBs9tS — Ariel (Festa) February 25, 2022

Mariupolt pedig egyszerre támadják rakétatüzérséggel és tengerészgyalogosokkal.

Meg nem erősített információk szerint az oroszok egy iskolát is lebombáztak, miután az ukrán katonák védekezőállásként kezdték el használni az épületet.

Szuminál is heves összecsapások voltak nap közben, az oroszok állítólag még mindig nem tudták elfoglalni a települést, de teljesen körbezárták azt.

Destroyed Russian MT-LB’s and BMP’s reportedly in Konotop near Sumy in video release by Ukrainian Armed Forces pic.twitter.com/pORmlnewol — Ariel (Festa) February 25, 2022

Összességében tehát az a helyzet most, hogy az oroszok még mindig nem foglaltak el egy nagyvárost sem Ukrajnában, de továbbra is Kijevre koncentrálják az erőforrásaikat. Arról, hogy miért halad látszólag lassan az orosz offenzíva, itt írtunk:

Forrás: Wikimedia Commons

Címlapkép: Gaelle Girbes/Getty Images