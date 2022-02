Orosz-ukrán háború: Tényleg rosszul teljesítenek az oroszok?

Az orosz haderő sokkal nagyobb és jobban felszerelt, mint az ukrán, másfél napnyi háború után úgy tűnik viszont, hogy az ország kevesebb, mint 5%-át ellenőrzik még csak az oroszok. Egyes vélemények szerint ez azt igazolja, hogy az orosz haderő rosszul teljesít, Ben Wallace brit védelmi miniszter szerint az orosz haderő már egyenesen kudarcot vallott. Tényleg a vártnál gyengébb az orosz támadás? Van esélye az ukránoknak? Nézzük a tényeket.

Lassan halad az invázió?

Ukrajna körülbelül ötödannyi katonával, tizedannyi harcjárművel, elhanyagolható méretű légierővel és tizedakkora védelmi büdzsével rendelkezik, mint Oroszország, jogosan merülhet fel sokakban, hogy miért lehet az, hogy másfél nap után az orosz haderő még csak minimális területet foglalt el Ukrajnából és egy stratégiai fontosságú nagyvárost sem ellenőriznek.

Forrás: Wikimedia Commons

Emellett ráadásul úgy tűnik, hogy az oroszok veszteségei is egyre magasabbak, az ukránok azt állították reggel, hogy 800 orosz katonát megöltek, megsemmisítettek 30 orosz páncélost, hét merevszárnyas és hat forgószárnyas helikoptert. Értelemszerűen senki nem tudja megerősíteni, hogy ezek a számok mennyire pontosak, de a napvilágot látott, konfliktusról szóló videófelvételek alapján nem tűnnek teljesen valóságtól elrugaszkodottnak.

Ettől függetlenül talán egyelőre túlzás lenne azt állítani, hogy az oroszok lassan haladnának vagy kudarcot vallottak volna, mindenesetre úgy tűnik, becsúszhatott a gépezetbe egy-két taktikai hiba.

1. Alábecsülhették az ukránokat

Ukrán katona brit NLAW páncéltörővel. Fotó: Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nagyon úgy tűnik, hogy az orosz inváziós erők döntéshozói alábecsülték az ukrán ellenállást.

Annak ellenére, hogy az ukrán határ körül 200 ezer orosz katona állomásozott az invázió előtt, első körben minimális erővel, alig pár ezer fővel indultak csak meg az ukrán nagyvárosok ellen és az invázió elején úgy festett, hogy nem is indokolt a nagyobb mozgósítás. Az oroszok szinte ellenállás nélkül eljutottak Harkovig és egy ideig úgy tűnt, hogy Kijev környékén is gyorsan ki tudnak alakítani egy hídfőállást Hosztomel reptér elfoglalásával.

A kezdeti sokk kiheverése után azonban észbe kapott az ukrán haderő. Harkovnál számos orosz páncélost semmisítették meg, a hosztomeli repteret pedig visszavették a deszantosoktól.

Erősen úgy tűnik, hogy mindkét összecsapás kimenetele meglepte az oroszokat. Hosztomelnél elég sok helikopter vesztettek (legalább 2-3 harci helikopter leszedtek az ukránok Stingerekkel, ami talán példátlan veszteség ebben a fegyvernemben egy csatán belül), arra pedig aligha számítottak, hogy nem sikerül megtartani a repteret és leszámolnak az ukránok az elitegységnek számító VDV-deszanttal.

Harkovnál nem tudni, mi történt, de miközben több páncélos-formáció is szépen bevárta egymást és most azon dolgoznak, hogy körülzárják a várost, szerda reggel néhány MT-LB és BMP látszólag egyszerűen berongyolt a városba, mintha nem számítottak volna rá, hogy bárki is tüzet nyit rájuk.

Talán visszájára sült el az is, hogy az orosz haderő még szerda reggel bejelentette, hogy leszerelték a teljes ukrán légvédelmet és légierőt, mely kijelentéssel valószínűleg nem demoralizálták az ukránokat, hanem inkább óvatlanná tették saját katonáik egy részét. Ugye, mint kiderült, ez közel sem volt igaz.

2. Mindent Kijev ellen

Orosz KAMAZ katonai teherautó halad át a Krímen. Fotó: Sergei Malgavko\TASS via Getty Images

Tény, hogy a térképen úgy néz ki, hogy Oroszország egyelőre minimális területet ellenőriz Ukrajnán belül, de láthatólag nem is az a stratégiai céljuk, hogy faluról falura, bokorról bokorra elfoglalják az egész országot.

Két nagyon koncentrált támadás látszik: az egyik a főváros, Kijev ellen, a másik pedig a Krím felől, az Azovi-tenger mentén. Az orosz katonai vezetők valószínűleg úgy gondolják, hogy ha lefejezik az ukrán politikai vezetést Kijev elfoglalásával, az ország többi részével már könnyebb dolguk lesz, emellett össze akarják kötni a Krímet Rosztovval és a szakadár területekkel.

Nyilván felvonultak Harkov köré is, hiszen a város stratégiai célpont, de most úgy tűnik, nem élvez prioritást egyelőre a település elfoglalása, csak az ukrán haderő mozgásterét akarják korlátozottabbá tenni a térségben.

Több kisebb település körül is heves harcok dúlnak, ezeket (pl. Szumi, Csernihiv) az orosz haderő látszólag képtelen bevenni. Mielőtt nagyon örülni kezdenénk a honvédők győzelmének, az igazság az, hogy ezeket a településeket annyira nagy erőkkel nem is támadják az oroszok, ráadásul az ukrán hírszerzés szerint az ilyen támadások célja nem is feltétlen a települések elfoglalása, hanem az ukrán haderő erőforrásainak elvonása Kijev térségéből.

Így tehát nem lehet az orosz haderő teljesítményét csupán a területi hódításuk alapján értékelni.

3. Propagandaháború

Ez a kép még bőven az invázió előtt készült, a donyeci fronton. Mindenesetre most rengeteg hasonló felvétel jelenik meg a közösségi médiában. Fotó: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Szintén érdekes, hogy miközben aránylag kevés videót látni a közösségi oldalakon az ukránok veszteségeiről, rengeteg videó van kilőtt orosz harckocsikról, ledrónozott tüzérségi eszközökről, halott katonákról. Mindez az az illúziót kelti, mintha az ukránoknak szinte nem is lennének veszteségeik, csak az inváziós sereg pusztulna.

Mielőtt ilyen konklúzióra jutunk, tartsuk észben, hogy a háború Ukrajna területén zajlik. A felvételeket ukrán civilek készítik és töltik fel az internetre. Jelentős részük tisztában van azzal, hogy a szénné égett harcjárművek, halott katonák látványa milyen demoralizáló hatással bír, így értelemszerűen amplifikálják ilyen videókkal az ellenséges veszteségeket, miközben saját halottjaikról – akik akár rokonok, barátok is lehetnek -, nem fognak ilyen felvételeket közzétenni.

4. Ez nem a csúcstechnika

A mostani invázióban rengeteg, ehhez hasonló T-72-es harckocsi vesz részt. Fotó: Yuri Smityuk\TASS via Getty Images

Az is látszik, hogy bár az orosz Iszkander- és Kalibr-rakéták nagyot villantottak az invázió kezdetén, Oroszország nem éppen a legmodernebb felszereléseivel támadja Ukrajnát. Feltupírozott T-72-esek, BM-21-esek, Gvozgyikák, MT-LB-k, BMP-2-esek képezik az inváziós sereg ékét – ez mind hidegháborús technológia.

Oroszország ezeknél lényegesen komolyabb felszerelésekkel is rendelkezik, az csak a „baj” velük, hogy ezek drágák.

Első körben nyilván azokat a harcjárműveket küldik a frontvonalra, melyek elvesztéséért úgymond nem kár.

5. Most jön csak a java





Ahogy fent is írtuk, az Ukrajnában hadműveletek végrehajtó orosz erő nagyon, nagyon kis része csak a bevetésre kész állománynak.

Csak az invázió megindulása előtt körülbelül 200 ezer mozgósítható katonája volt Oroszországnak Ukrajna körül, az invázió kezdete óta pedig folyamatosan érkeznek az újabb és újabb alakulatok a térségbe. Most éppen azzal van tele az internet, hogy 10 ezer csecsen harcos indult útnak Groznijból, hogy az oroszokat segítse és ez csupán egy nagyon kis terület Oroszországon belül.

Nyilván nem fogja az orosz katonai vezérkar egyszerre ráküldeni a komplett haderőt Ukrajnára, de az biztos, hogy egyre és egyre durvább hullámokban érkeznek majd a térségbe, ha az ukrán haderő sikeresen védekezik.

Konklúzió

A konkrét veszteségek ismeretének hiányában egyelőre korai még arról beszélni, hogy mennyire teljesít a vártnál jobban vagy gyengébben az orosz haderő. Az is látszik, hogy a stratégiai céljaik megvalósítása felé „szépen” haladnak, ami Kijev elfoglalása és a déli összekötő-folyosó kialakítása.

A VDV-alakulat elvesztése Hosztomelnél és az az 1-2 lelőtt Ka-52-es nyilván kellemetlen meglepetés az oroszoknak, de egyelőre arról sem lehet még beszélni, hogy bénító veszteségeket szenvedtek volna a megszálló erők.

Nagyon sok múlik most rövidtávon azon, hogy mennyire állnak ellen Kijevnél a helyiek, hosszabb távon pedig azon, hogy országszerte milyen ellenállás alakul ki, ha / miután az oroszok bevették az ukrán fővárost.

Azt is tartsuk észben, hogy még egy jelentős erőfölényben lévő haderő győzelme sem várható el másfél nap alatt. Az Egyesült Államok 2003-as inváziója Irak ellen 1 hónap, 1 hétig tartott (aztán hosszas gerillaháború vette kezdetét), Afganisztánban pedig két hónapig tartott, mire a Koalíciós Erők bevették Kabult, azt pedig, hogy a 20 éves megszállásnak mi lett az eredménye, mind tudjuk.

Így tehát összességében még korai reménykednie az ukrán győzelemben azoknak, akik ezt a kimenetelt preferálják.

Címlapkép: Sergei Malgavko\TASS via Getty Images